Netanyahu ABD’nin Kararının Ardından Soluğu Batı Şeria’da Aldı 

ABD’nin Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı olmadığı kararını açıklamasından İsrail memnun.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Jimmy Carter döneminden bu yana uygulamada olan ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunan görüşü artık terk ettiğini açıklamıştı. Pompeo, 1978 yılından bugüne kadar bu görüşün savunulmasının, bölgede barış vizyonuna katkı sağlamadığını savunmuştu.

Netanyahu: “Çok etkilendiğimi itiraf etmeliyim”

Pazartesi günü karardan duyduğu memnuniyeti belirten İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Salı günü soluğu Batı Şeria’daki Etzion yerleşimlerinde aldı.

İsrail’de seçimin ardından koalisyon hükümeti kurmakta başarısız olan ve hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarıyla siyasi açıdan zorda olan İsrail Başbakanı İsrail yerleşimlerinde yaptığı açıklamada “Çok etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Trump yönetimi tarihsel bir haksızlığı gidermiş oldu. Bugün İsrail devleti için büyük bir gün” ifadelerini kullandı.