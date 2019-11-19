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Netanyahu ABD’nin Kararının Ardından Soluğu Batı Şeria’da Aldı 

19.11.2019 17:53 | Son Güncelleme

ABD’nin Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı olmadığı kararını açıklamasından İsrail memnun. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD’nin kararı sonrası Batı Şeria’daki Etzion Yahudi yerleşimlerini ziyaret etti

Netanyahu ABD’nin Kararının Ardından Soluğu Batı Şeria’da Aldı 

ABD’nin Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı olmadığı kararını açıklamasından İsrail memnun.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Jimmy Carter döneminden bu yana uygulamada olan ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunan görüşü artık terk ettiğini açıklamıştı. Pompeo, 1978 yılından bugüne kadar bu görüşün savunulmasının, bölgede barış vizyonuna katkı sağlamadığını savunmuştu.

Netanyahu: “Çok etkilendiğimi itiraf etmeliyim”

Pazartesi günü karardan duyduğu memnuniyeti belirten İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Salı günü soluğu Batı Şeria’daki Etzion yerleşimlerinde aldı.

İsrail’de seçimin ardından koalisyon hükümeti kurmakta başarısız olan ve hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarıyla siyasi açıdan zorda olan İsrail Başbakanı İsrail yerleşimlerinde yaptığı açıklamada “Çok etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Trump yönetimi tarihsel bir haksızlığı gidermiş oldu. Bugün İsrail devleti için büyük bir gün” ifadelerini kullandı.

Merkezi Cenevre’de bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ise işgal altındaki bölgelerde inşa edilen İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukukun ihlali olmaya devam ettiğini vurguladı. Uluslararası Adalet Divanı’nın 2004 yılında bu yönde almış olduğu kararın altını çizdi.

“İsrail yanlısı tavrı Trump yönetimini körleştiriyor”

Filistinliler İsrail yerleşimlerinin, Batı Şeria ve Gazze Şeridi topraklarında kurulabilecek ve başkenti Doğu Kudüs olacak bir Filistin devleti amacını tehlikeye attığını savunuyor. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Twitter’dan yaptığı açıklamada “Trump yönetiminin İsrail’deki en uç kanattan yana tavır alması uluslararası hukuk ve mutabakatın temel ilkelerine karşı körleşmesine neden oluyor” diye yazdı.

ABD’nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri konusundaki kararı büyük ölçüde sembolik olarak değerlendirilse de, son seçimlerin ardından koalisyon hükümetini kuramayan ve siyasi olarak ayakta kalmaya çalışan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu güçlendirebileceği yorumları yapılıyor.

Kararın Netanyahu’nun Filistinlilerin gelecekte kurulmasını istedikleri devlet için üzerinde hak iddia ettikleri topraklarda yeni yerleşimlerin inşa edilmesinin önünü açmak için kullanabileceği görüşü dile getiriliyor.

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