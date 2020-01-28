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Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.
Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.
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28.01.2020 20:58 |
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Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı.
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