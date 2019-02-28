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Netanyahu aleyhindeki iddianamenin sunulması bekleniyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 03:35 | Son Güncelleme

Netanyahu aleyhindeki iddianamenin sunulması bekleniyor

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 yolsuzluk suçlamasıyla ilgili iddianameyi bugün sunmasının beklendiği bildirildi.

Aralarında İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) da bulunduğu yerel basında yer alan haberlerde, Mandelblit'in iddianamede, Netanyahu'ya rüşvet almak başta olmak üzere çeşitli suçlar isnat edeceği kaydedildi. Haberlerde, iddianamenin son şekli mahkemeye sunulmadan önce Netanyahu'nun ifadesinin alınacağı belirtildi.

Netanyahu'nun sözcüsü Ofir Gendelman, basında yer alan bu haberlerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan'a isnat edilen rüşvet suçlamasını "saçma" olarak nitelendirdi.

Yerel basında, Mandelblit'in Netanyahu aleyhindeki iddianameyi sunma planının, 9 Nisan'da yapılması beklenen seçimleri net bir şekilde etkileyeceği vurgulandı.

İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddiasıyla Netanyahu hakkında dört ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, Almanya'dan denizaltı satın almakla suçlandığı 3000 numaralı dosyada Netanyahu'yu aklarken, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle başsavcılığa göndermişti.

Netanyahu'nun avukatları ocak ayında Başsavcı ile görüşerek soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesi önerisinde bulunmuş ancak Mandelblit, Başbakan hakkındaki soruşturmaya ilişkin kararını seçimden önce açıklamasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirerek bu öneriyi reddetmişti.

İsrail Başbakanı, 4000 dosya numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, kendisi ve ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

Netanyahu 1000 numaralı dosyada, 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti almakla, 2000 numaralı dosyada ise Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yapmakla itham ediliyor.

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Binyamin Netanyahu Kudüs Yolsuzluk

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