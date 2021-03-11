Netanyahu BAE'ye Yapacağı İlk Ziyareti Erteledi

Netanyahu'nun Ürdün hava sahasını kullanma izninin geciktirilmesi, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ın Kudüs'teki Mescid-i Aksa ziyaret planıyla ilişkilendirildi. Bin Abdullah’ın Çarşamba günü yapmayı planladığı ziyaret güvenlik önlemlerine ilişkin anlaşmazlık çıkması nedeniyle iptal edilmişti.

BAE, Çarşamba günü İsrail basınına sızdırılan ziyareti resmi olarak doğrulamamıştı. İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada Netanyahu ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid El Nayan'ın ziyaret için yeni bir takvim belirleme konusunda anlaştıkları bildirildi.

Reuters haber ajansına göre, Abu Dabi ziyareti, 23 Mart'ta yapılacak seçimlerde yeniden seçilme arayışı içinde olan Netanyahu'nun geçtiğimiz yıl resmiyet kazanan İsrail-BAE arasındaki normalleşme sürecine verdiği onayın göstergesi olacaktı.

Ürdün'den Netanyahu'nun uçağı için hava sahası kullanım izni geç de olsa çıktı. Ancak İsrail Başbakanı'nın Perşembe günü ilerleyen saatlerde Macaristan ve Çek Cumhuriyeti başbakanlarıyla görüşmeleri olması nedeniyle BAE ziyareti gerçekleşemedi.

Ürdünlü yetkilerden hava sahası anlaşmazlığına ilişkin kısa süre içinde açıklama gelmedi. Ancak daha sonra Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman El Safadi, Ürdün veliaht prensinin iMescid-i Aksa ziyaretinin iptal edildiğini doğruladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, İsrailli yetkililerin Amman'la veliaht prensin ziyaret programı konusunda daha önce varılan anlaşmayı değiştirmek istediğini bildirdi. Bu tür bir değişikliğin, Filistinliler'in ve Müslümanlar'ın ibadet özgürlüğüne zarar verebilecek nitelikte olduğunu açıkladı.

Safadi'nin "Veliaht Prens, İsrail'in Müslümanlara'a kısıtlamalar dayatmasına izin vermek istemedi" dediği bildirildi.

Ürdün'ü yöneten Haşimi hanedanlığı, Filistin'in devlet olma mücadelesinin simgesi ve İslam dininin üçüncü en kutsal mekanı olarak kabul edilen Mescid-i Aksa'nın koruyucusu kabul ediliyor. Ürdün'le 1994 yılında barış anlaşması imzalayan İsrail, Mescid-i Aksa ve çevresinin güvenliğini sağlıyor.

İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde hiçbir egemenlik hakkı olmadığını kaydeden Ürdün, Yahudiler'in Mescid-i Aksa'ya toplu ziyaretler düzenlemesinden rahatsızlık duyuyor.

Başbakan Netaynahu, İsrail'le yeniden ilişki kuran BAE ve Bahreyn'i geçen ay ziyaret etmeyi planlamış ancak bu planlar, Corona pandemisine bağlı olarak getirilen seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelenmişti.

