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"Netanyahu barışa inanmıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 19:47 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: - "İsrail aramızda imzalanan tüm anlaşmaları yok saydı" - "ABD yönetimi, bize vadettiklerinin tersine hareket etti. Uluslararası kanunları çiğneyen kararlar aldı ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti"

KAHİRE (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun barışa inanmadığını belirtti.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda konuşan Abbas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun barışa inanmadığını ve barış için Filistinli bir ortak bulunmadığını öne sürdüğünü söyledi.

"İsrail aramızda imzalanan tüm anlaşmaları yok saydı." diyen Abbas, ayrıca İsrail'in 1947'den bu yana hiçbir uluslararası kararı uygulamadığının altını çizdi.

ABD'nin Filistin'e yönelik tutumunu da eleştiren Abbas, "ABD yönetimi, bize vadettiklerinin tersine hareket etti. Uluslararası kanunları çiğneyen kararlar aldı ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti." ifadelerine yer verdi.

Arap ülkelerinin dışişleri bakanları Filistin'in talebi üzerine Filistin'deki son gelişmeleri ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere toplandı.

- "Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

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Filistin israil mısır

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