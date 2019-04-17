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Netanyahu Batı Şeria vaadi için Trump yönetiminin barış planını bekleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 23:51 | Son Güncelleme

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon: -''(İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'yı ilhak vaadi) Barış planı açıklanmadan önce adım atacağımızı sanmıyorum. Bekleyeceğiz ve planı göreceğiz''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İsrail'in Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun seçimlerden önce bulunduğu Batı Şeria'yı ilhak vaadini, Trump yönetiminin barış planı açıklanmadan gerçekleştirmeyeceğini söyledi.

Danon, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Barış planı açıklanmadan önce adım atacağımızı sanmıyorum. Bekleyeceğiz ve planı göreceğiz. '' dedi.

Danny Danon, Orta Doğu barış planının ise mayıs ve kasım arasında açıklanmasını beklediklerini ancak planda Filistin devleti kurulmasının yer alıp almayacağını bilmediğini belirtti.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi ise Trump yönetiminin uzun süredir beklenen barış planı ''doğmadan öldü'' ifadesini kullanmıştı.

İsrail'de seçimleri kazanan ve 5. kez başbakan olan Netanyahu seçim öncesi yeniden başbakan olması durumunda işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katacağı açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

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