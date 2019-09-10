Netanyahu Batı Şeria’da İlhak Sözünü Yineledi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, gelecek hafta genel seçimleri kazanırsa, Batı Şeria’da verimli tarım arazileriyle bilinen Ürdün Vadisi’ini ilhak etmeyi planladığını açıkladı.

Katı ulusalcı seçmenin desteğini almaya çalışan Netanyahu, İsrail televizyonunda canlı açıklama yaptı. Netanyahu, “Kazanırsam yeni hükümeti kurduktan sonra Ürdün Vadisi'nde ve Ölü Deniz'in kuzeyinde İsrail’in egemenliğini sağlama niyetimi bugün açıklıyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu barış planını açıklamasına kısa süre kala İsrail’in vizyonunu ortaya koyması gerektiğini belirten İsrail Başbakanı, ABD’nin planı açıklanmadan ve Donald Trump’la görüşülmeden bu ilhakın gerçekleşmeyeceğini de vurguladı.

Netanyahu, bölgede yaşayan 2 milyon Filistinli’ye ne olacağını açıklamadı. Washington’dan henüz bir açıklama gelmedi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye’yse Netanyahu’yu barış sürecinin “bir numaralı yıkıcısı” olmakla suçladı.

İsrail altı ay içinde ikinci defa erken seçime gidiyor. Nisan ayındaki seçimden önce de aynı vaatte bulunan ve birinci çıkmasına rağmen koalisyon kuramayan Netanyahu, başbakanlık koltuğunu korumak için ilhak kartını oynuyor. Bu ilhakın gerçekleşmesi ise bağımsız bir Filistin devleti kurulması umutlarını tamamen ortadan kaldırabilir.