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Netanyahu Batı Şeria’da İlhak Sözünü Yineledi

10.09.2019 21:01 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, gelecek hafta genel seçimleri kazanırsa, Batı Şeria’da verimli tarım arazileriyle bilinen Ürdün Vadisi’ini ilhak etmeyi planladığını açıkladı

Netanyahu Batı Şeria’da İlhak Sözünü Yineledi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, gelecek hafta genel seçimleri kazanırsa, Batı Şeria’da verimli tarım arazileriyle bilinen Ürdün Vadisi’ini ilhak etmeyi planladığını açıkladı.

Katı ulusalcı seçmenin desteğini almaya çalışan Netanyahu, İsrail televizyonunda canlı açıklama yaptı. Netanyahu, “Kazanırsam yeni hükümeti kurduktan sonra Ürdün Vadisi'nde ve Ölü Deniz'in kuzeyinde İsrail’in egemenliğini sağlama niyetimi bugün açıklıyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu barış planını açıklamasına kısa süre kala İsrail’in vizyonunu ortaya koyması gerektiğini belirten İsrail Başbakanı, ABD’nin planı açıklanmadan ve Donald Trump’la görüşülmeden bu ilhakın gerçekleşmeyeceğini de vurguladı.

Netanyahu, bölgede yaşayan 2 milyon Filistinli’ye ne olacağını açıklamadı. Washington’dan henüz bir açıklama gelmedi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye’yse Netanyahu’yu barış sürecinin “bir numaralı yıkıcısı” olmakla suçladı.

İsrail altı ay içinde ikinci defa erken seçime gidiyor. Nisan ayındaki seçimden önce de aynı vaatte bulunan ve birinci çıkmasına rağmen koalisyon kuramayan Netanyahu, başbakanlık koltuğunu korumak için ilhak kartını oynuyor. Bu ilhakın gerçekleşmesi ise bağımsız bir Filistin devleti kurulması umutlarını tamamen ortadan kaldırabilir.

Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ni kapsayan devlet planlarında Ürdün Vadisi, ülkenin doğusu olarak görülüyor. Vadi, güneydeki Ölü Deniz’den kuzeydeki İsrail şehri Bet Şean’a kadar uzanıyor.

1967’den bu yana İsrail işgali altındaki Ürdün Vadisi, Batı Şeria’nın yüzde 30’unu kaplıyor. İsrail, Filistinlilerle hangi barış sağlanırsa sağlansın bu bölgede askeri kontrolu elinde tutmayı planladığını uzun zamandır söylüyor.

ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelenen Ortadoğu barış planı İsrail seçimlerinden sonra açıklanacak. Planın detayları halen açıklanmış değil ancak İsrail basını geçen Haziran ayında Ürdün Vadisi’nin İsrail’de kalacağını yazmıştı.

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