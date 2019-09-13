Netanyahu Beyaz Saray’daki telefonları dinledikleri iddiasını reddetti

Politico, ABD emniyet birimlerinin eski üst düzey yöneticilerine dayandırdığı haberinde, 2017 yılında Washington'ın merkezinde telefon ve kısa mesajları izleyen bir sistemin ortaya çıkartıldığını öne sürmüştü.

Netanyahu'nun açıklamaları öncesinde de İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz Politico'nun iddialarını reddetmişti. Katz, İsrail ve ABD'nin istihbarat konusunda işbirliği yaptığını belirtmişti.

Netanyahu, ABD Başkanı çevresindekilerin cep telefonlarının dinlenmediğini belirterek, ABD'ye yönelik espiyonajı yasakladığını vurguladı. Netanyahu, Perşembe günü Rusya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bir talimat verdim: ABD'ye yönelik hiç bir istihbarat bağlantısı kurulmayacak, casusluk yapılmayacak" dedi.

Haberde, ABD emniyet ve istihbarat servislerinin yaptığı incelemelerde söz konusu sistemin İsrail ajanları tarafından yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Politico'ya konuşan eski bir emniyet görevlisi "Bu sistem kesinlikle ABD Başkanı Donald Trump'ı gözetleme hizmeti veriyordu" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Perşembe günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada bu iddialara inanmadığını söyledi. Trump "İsrail’in bizi gözetlediğini düşünmüyorum" dedi.

AFP/JD,GA

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