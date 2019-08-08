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Netanyahu: 'Bir İsrail Askeri Filistinliler Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü'

08.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Batı Şeria’da bir Filistinlinin İsrail askerini bıçakladığını, askerin hayatını kaybettiğini açıkladı

Netanyahu: 'Bir İsrail Askeri Filistinliler Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü'

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Batı Şeria’da bir Filistinlinin İsrail askerini bıçakladığını, askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail Ordusu’ndan yapılan açıklamada da İsrailli askerinin cansız bedeninin, El Halil şehrinin kuzeyindeki İsrail yerleşim yerinde bulunduğu, askerin vücudunda bıçak yaraları tespit edildiği ifade edildi. Askerin aynı zamanda öğrenci olduğu belirtildi.

Her ne kadar İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırganın Filistinli olduğunu söylese de Ordu’dan yapılan açıklamada saldırıyı kimin yaptığına dair bir ifade kullanılmadı.

Netanyahu, “Güvenlik güçleri bu alçak teroristi yakalamak ve onu yargı önüne çıkarmak için izini sürüyorlar” dedi.

El Halil ve İsrail yerleşim yerleri sık sık İsrail ve Filistinliler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

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