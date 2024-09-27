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  4. Netanyahu BM'deki konuşması sırasında protesto! Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti

Netanyahu BM'deki konuşması sırasında protesto! Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti

27.09.2024 16:58
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Türk heyeti ve birçok delegasyon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu hitabını salonu terk ederek protesto etti. Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

Netanyahu BM'deki konuşması sırasında protesto! Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York sokaklarındaki protesto arasından geçerek Birleşmiş Milletler binasına geldi.

Netanyahu, BM 79. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın öncülüğünde Türk heyeti, Netanyahu BM Genel Kurul hitabına başlamadan önce salondan ayrıldı.

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BİRÇOK DELEGASYON TÜRK HEYETİNE EŞLİK ETTİ

Birçok delegasyonun, Türk heyetine eşlik ettiği ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.

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Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han tarafından "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı alınması istenen Netanyahu'nun BM'ye hitap etmesine izin verilmesi eleştirilere neden olmuştu. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu
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