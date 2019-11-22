Netanyahu: Bu bir darbe girişimi

Rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaşananları bir darbe girişimi olarak niteledi. İsrail Başsavcılığı'nın aldığı karara ilişkin konuşmasında Netanyahu "Burada olan biten, başbakana karşı bir darbe yapma girişimidir" dedi.

Netanyahu yaklaşık 15 dakika süren konuşmada yargıyı ve polisi kendisine karşı "yanlış" ve "siyasi motivasyonlu" suçlamalarla komplo kurmakla suçladı. Netanyahu ayrıca istifa etmeyeceğini de ifade ederek "Bu ülkeyi yasa uyarınca yönetmeyi sürdüreceğim" dedi. İsrail hukuku, Netanyahu’nun tüm yargı yolları tükenip ceza almadığı sürece istifa etmesini gerektirmiyor.

Başbakan'ın başlıca siyasi rakibi olan İsrail Direnç Partisi lideri Benny Gantz bir siyasi lider hakkında dava açılmasının ülke açısından "çok üzüntü verici" olduğunu söyledi. Netanyahu’ya "görevinden ayrılma ve hakkındaki suçlamalara odaklanma" çağrısı yapan Gantz "İsrail'de darbe yok, daha ziyade içinde bulundukları iktidarın etrafına barikat kurmuş olanlar var" ifadelerini kullandı.