"Netanyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'ya yönelik beyanının, açık bir şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saydığını bildirdi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun Batı Şeria'ya yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararlarından cesaret ve yüz bulan Netanyahu'nun, Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürdüğünü ve provokasyon yapmaya devam ettiğini belirten Çelik, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Netanyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor. Netanyahu'yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netanyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor. Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslararası toplum kendi değerlerini, Netanyahu'nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır."