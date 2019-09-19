HABER

Netanyahu çoğunluğu kaybetti! Dönüşümlü başbakanlık mı geliyor?

19.09.2019 14:17 | Son Güncelleme

İsrail'de düzenlenen genel seçimlerde Likud çoğunluğu elde edemeyince parti lideri Başbakan Binyamin Netanyahu, en yakın rakibi merkez sol ittifakı Mavi-Beyaz ittifakının başındaki emekli Korgeneral Benney Gantz'a büyük koalisyon önerisinde bulundu.

Netanyahu çoğunluğu kaybetti! Dönüşümlü başbakanlık mı geliyor?

Netanyahu, televizyon kanallarında yayınlanan mesajında Gantz'a çağrıda bulunarak, "Seçim kampanyası döneminde bir sağ hükümet çağrılarında bulundum. Ancak seçim sonuçları bunun mümkün olmayacağını gösteriyor. Seçmen siyasi bloklar arasında net bir seçim yapmadı. Bu nedenle geniş tabanlı bir koalisyon dışında bir seçenek bulunmuyor" dedi.

Netanyahu ayrıca Gantz'a hitaben, "Halk bizden sorumlu bir şekilde davranmamızı, işbirliği içerisinde çalışmamızı bekliyor. O yüzden sana sesleniyorum Benny. Gel bugün görüşelim" dedi.

Netanyahu, Benny Gantz'a Başbakanlık koltuğuna da dönüşümlü olarak oturmayı teklif ediyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre Netanyahu'nun sağcı Likud Partisi'nin 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu Knesset'te 32; Gantz'ın merkez sol ittifakı Mavi-Beyaz'ın ise 33 sandalyesi bulunuyor.

LIEBERMAN KİLİT İSİM

Netanyahu ve Gantz büyük koalisyon üzerinde uzlaşıya varsa dahi, Avigdor Lieberman ile de masaya oturmaları gerekecek.

Netanyahu'nun eski koalisyon ortağı ve eski savunma bakanı Lieberman'ın aşırı sağ Evimiz İsrail Partisi resmi olmauyan sonuçlara göre 9 sandalye kazandı.

Parti, Nisan ayındaki seçimde 5 sandalye kazanmıştı.

Lieberman, destekçilerine yaptığı konuşmada, "Tek bir seçeneğimiz var. Benim partim, Likud ve Mavi-Beyaz İttifakı'yla birlikte bir birlik hükümeti kurmalıyız. Ülke acil bir durumla karşı karşıya" demişti.

Lieberman, Nisan seçimleri sonrası koalisyona girmeyi reddetmiş ve bu tutumuyla seçimlerin yenilenmesine sebep olmuştu.

Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve... Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve...
Fransa'da Belçika'ya ait savaş uçağı düştüFransa'da Belçika'ya ait savaş uçağı düştü
İran'dan 'savaş uyarısı'İran'dan 'savaş uyarısı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil seçim Netanyahu rakip

En Çok Okunan Haberler

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

Ece Sükan iddialı pozlarıyla gündemde

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'da Belçika'ya ait savaş uçağı düştü

Fransa'da Belçika'ya ait savaş uçağı düştü

İran'dan 'savaş uyarısı'

İran'dan 'savaş uyarısı'

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

O fotoğrafı nedeniyle istifası isteniyor!

Ukrayna’da Türk babalardan, Başkanlık binası önünde protesto

Ukrayna’da Türk babalardan, Başkanlık binası önünde protesto

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

ABD'den SDG açıklaması: Destek vermeye devam ediyoruz

ABD'den SDG açıklaması: Destek vermeye devam ediyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.