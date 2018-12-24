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Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2018 04:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘devlet terörü' estirmekle suçladığı İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu sosyal medya hesabından yine Türk ordusu ve Erdoğan için çok ağır sözler sarf etti. Erdoğan için ‘İsrail'e takmış Yahudi düşmanı diktatör' diyen Netanyahu, "O (Erdoğan), Kürt köylerinde kadın ve çocukları öldüren ordudan ve maalesef her geçen gün daha fazla diktatörlük çizgileri kazanan devletten farklı olarak ahlaklı ordu ve gerçek demokrasinin ne olduğunu iyi biliyor" diye konuştu.

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, "Yahudi düşmanı Erdoğan tarafından her gün trolling'e maruz kalıyorum" diye konuştu.

Netanyahu, daha önceki sözlerine benzer cümleler kullandı ve yine Türk ordusuna saldırdı. Netanyahu, "O (Erdoğan), Kürt köylerinde kadın ve çocukları öldüren ordudan ve maalesef her geçen gün daha fazla diktatörlük çizgileri kazanan devletten farklı olarak ahlaklı ordu ve gerçek demokrasinin ne olduğunu iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İ TAKINTI YAPMIŞ DURUMDA"

Netanyahu ayrıca, Erdoğan'a yönelik "İsrail'i takıntı yapmış durumda. Ancak burada bir gelişme var. Erdoğan eskiden bana her iki saatte bir saldırırken, şimdi her 6 saatte bir saldırıyor" itamlarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Ordusu Bünyamin Netanyahu

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