Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, "Yahudi düşmanı Erdoğan tarafından her gün trolling'e maruz kalıyorum" diye konuştu.

Netanyahu, daha önceki sözlerine benzer cümleler kullandı ve yine Türk ordusuna saldırdı. Netanyahu, "O (Erdoğan), Kürt köylerinde kadın ve çocukları öldüren ordudan ve maalesef her geçen gün daha fazla diktatörlük çizgileri kazanan devletten farklı olarak ahlaklı ordu ve gerçek demokrasinin ne olduğunu iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İ TAKINTI YAPMIŞ DURUMDA"

Netanyahu ayrıca, Erdoğan'a yönelik "İsrail'i takıntı yapmış durumda. Ancak burada bir gelişme var. Erdoğan eskiden bana her iki saatte bir saldırırken, şimdi her 6 saatte bir saldırıyor" itamlarında bulundu.



