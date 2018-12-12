Netanyahu'dan imalı Erdoğan açıklaması: 6 günde bir

Son haftalarda zor günler geçiren ve Orta Doğu’da binlerce masuma zarar veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında bir açıklama yaptı. Netanyahu, iki ülke arasındaki ilişkilerde ‘düzelme' olduğunu söylerken, “Erdoğan artık her iki günde bir yerine, altı günde bir bana Hitler diyor” ifadelerini kullandı.

Haaretz gazetesinin diplomasi muhabiri Barak Ravid'in aktardığına göre, Netanyahu bu ifadeleri İsrailli büyükelçilerle bir araya geldiği bir toplantıda dile getirdi.

Ravid'in Twitter paylaşımına göre İsrail Başbakanı tam olarak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ile ilişkilerimizde bir ilerleme var. Erdoğan artık her iki günde bir yerine her altı günde bir bana Hitler diyor.”

