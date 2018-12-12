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Netanyahu'dan imalı Erdoğan açıklaması: 6 günde bir

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2018 09:34 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin 'gelişme gösterdiğini' sıra dışı bir ifadeyle anlattı. Son günlerde rüşvet ve yolsuzluk soruşturması yüzünden zor günler geçiren üstüne üstlük yıllardır yürüttüğü başbakanlık görevi süresince yüzlerce masum Filistinliyi öldüren veya yaralayan Netanyahu akıllara durgunluk veren bir açıklama yaptı.

Netanyahu'dan imalı Erdoğan açıklaması: 6 günde bir

Son haftalarda zor günler geçiren ve Orta Doğu’da binlerce masuma zarar veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında bir açıklama yaptı. Netanyahu, iki ülke arasındaki ilişkilerde ‘düzelme' olduğunu söylerken, “Erdoğan artık her iki günde bir yerine, altı günde bir bana Hitler diyor” ifadelerini kullandı.

Haaretz gazetesinin diplomasi muhabiri Barak Ravid'in aktardığına göre, Netanyahu bu ifadeleri İsrailli büyükelçilerle bir araya geldiği bir toplantıda dile getirdi.

Ravid'in Twitter paylaşımına göre İsrail Başbakanı tam olarak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ile ilişkilerimizde bir ilerleme var. Erdoğan artık her iki günde bir yerine her altı günde bir bana Hitler diyor.”

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Netanyahu erdoğan hitler israil Türkiye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
biz onu kendi haline bıraktık artık her şeyi der normaldir
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