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Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Savaştan kaçınmak için her türlü çabayı göstermeliyiz, ama savaş bize dayatılırsa bizi yok etmek isteyenlere karşı tüm gücümüzle hareket edeceğiz." dedi.

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a savaş açma imasında bulunurken, ülkesinin "ılımlı" Arap dünyasıyla ilişkilerinin giderek iyileştiğini belirtti.

Netanyahu, Batı Kudüs'te 1973'te Mısır ile yapılan Yom Kippur Savaşı'nda öldürülen İsrail askerleri için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Savaştan kaçınmak için her türlü çabayı göstermeliyiz, ama savaş bize dayatılırsa bizi yok etmek isteyenlere karşı tüm gücümüzle hareket edeceğiz." dedi.

İran'ı savaş açmakla tehdit eden Netanyahu, "İran bugün Ortadoğu'da dünyanın gözü önünde İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunan saldırgan güçleri yönetiyor. Kendimizi bu tehlikeye karşı savunmak bizim görevimizdir ve bunu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, öte yandan "ılımlı" olarak nitelediği bölgedeki bazı Arap ülkeleri ile İsrail'in ilişkilerinde gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, "Ortadoğu tehlikelerle dolu. Ancak ışık huzmeleri de var. Ilımlı Arap dünyasıyla ilişkilerimiz eşi görülmemiş bir dönüşümden geçiyor, büyük ülkeler İsrail'le ilişkilerin değerinin giderek daha fazla farkında." diye konuştu.

"ILIMLI ARAP ÜLKELERİYLE AŞAMALI YAKINLAŞMA"

İsrail ile "ılımlı" Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın aşamalı olarak sürdüğünü belirten Netanyahu, şunları söyledi:

"Bu biraz zaman alabilir, ancak bu aşamalı yakınlaşmanın somut meyvelerini vereceğine ve normalleşmeyi sağlayacağına, daha sonra da barışı tesis edeceğine inanıyorum."

İsrail basını, Netanyahu'nun adını vermeden "ılımlı" olarak nitelediği ülkelerin başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri olduğunu yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine saldırmaya devam edeceğini ve İran'ın Suriye'deki temerküzüne izin vermeyeceğini vurgulamıştı.

Başbakan Netanyahu daha önce de, "İsrail, ertelemek yerine bir an önce henüz emekleme sürecinde olan İran saldırganlığını savaşa neden olsa bile sonlandırmakta kararlıdır." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail son dönemde Suriye'deki İran hedefine yönelik saldırılar düzenliyor. İsrailli yetkililer, “İran'ın Suriye'deki temerküzü” olarak isimlendirdikleri varlığını engellemek için bir dizi strateji geliştirme konusunda ise ısrarlı.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Netanyahu İRAN savaş Kudüs Ortadoğu arap ülkeleri

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
kaçınılmaz son.... yıkılacaksınızzzz... bol bol garkad ağacı ektiniz mi acaba... ama onların arkasına saklanmanız da yetmez... şehitlerimizin kanlarının hesabı damlasına kadar sorulacak inşaallah...
ULAN SENİNLE DOST OLAN ARAP ÜLKELERİNİN HEPSİ ŞEREFSİZDİR HEPSİ NAMUSSUZDUR SEN MÜSLÜMANLARI YOK EDİYORSUN SENİNLE DOST OLAN ARAPLAR SENİ SEYREDİYOR NASIL Kİ FİLİSTİNİ YOK EDİYORSUN YARIN ARAPLARI'DA YOK EDECEKSİN BİR GÜN SENİNLE DOST OLANLARA'DA SIRA GELECEK O NAMUSSUZLAR BUNU ANLAYINCAYA KADAR AY BACAYI GEÇECEK YOK OLUP GİDECEKLER......KAHROLSUN AMERİKAN KÖLESİ ARAPLAR VE AMERİKAN DESTEKLİ İSRAİL.....ARAPLARIN YÜZ KARASI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ VE SUDİ ARABİSTAN HÜKUMETLERİ.....
Ilımlı arap dediklerine bak: Birleşik arap emirliği ve suudiler.Zaten 2side abd uşağı...
zaten YOK olacaksınız
TABİ YAHUDİ SOYUNDAN GELEN HAİN SUUD ARAPLARIYLA ARASI İYİLEŞİYOR.. NETENYAHU PİSLİĞİNİN
bu pisliklerin yeryuzünden silinmesi lazım ki dünyada huzur olsun.
3. dünya savaşı ancak sizin gibi lanet bi kavim yüzünden çıkar
SİZDE GÜÇ YOK KORKAK TAVUK GİBİSİNİZ LAKİN ARKANIZDAKİ SİZE GÜVEN VERİYOR YOKSA 5 SAAT İÇİNDE HARİTADAN SİLİNİRSİNİZ.
itrail rahat dur anladık dünyada senden başka vampir kan emici yok güçlüsün itrail
metin caber ılımlı araplar var diyor hepside safkan arap krallıklar emirlikler daha ne konuşucaz hatta türkiyede var yakında büyük elçide atıyacağız görücez
savaş başlasa da kurtulsak her gün elimiz boğrumuzde
haaa diyorki ben sırayla ılımlı islam ülkelerini yok edicem iranı bozguna uğratırken diğerleri bulaşmasın sırasını beklesin diyor 1,5 milyar müslümanda abd den aldığı silahla birbirini bombalasın diyor ..
israil devleti, sözde müslüman suudileri arkasına abisi abd ile alarak ortadoğuda ortamı kan gölüne çevirmek, suriyede oldu bittilerle kürt devleti kurdurma paşindedir. onların hesabını bizim ülke bozduğu için de abisi abd bize aba altından sopa göstermektedir. bugün incirlikte 50 adet nükleer bombası vardır. abd.nin. niçin ülkemizi sovyetlere karşı korumak için, hürecik radarı var, israili korumak için, adamlar 65 yıl kanımızı emdi, şimdi Başkanımız dik durunca adamlar sukutu hayale uğradı. şu an bizim en büyük silahımız 50 adet incirlikteki bombalar, bunları mümkün olduğunca vermeyelim.
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