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Netanyahu'dan Nasrallah'a: Sakin ol

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2019 14:03 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı, Beyrut'ta düşen patlayıcı yüklü İsrail İHA'larına birkaç gün içinde karşılık vereceklerini söyleyen Hizbullah liderine "Sakin ol" diye seslendi.

Netanyahu'dan Nasrallah'a: Sakin ol

İsrail'in iki insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde düşmesinin ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail İHA'larını düşüreceklerini söyleyip "Bunun karşılığını kesinlikle vereceğiz. Kimse kendisini güvende hissetmesin" çıkışını yapmasına İsrail'den yanıt geldi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, birkaç gün içinde karşılık vereceklerini söyleyen Hizbullah liderine "Sakin ol" diye seslendi:

"Nasrallah'ın ne dediğini duydum. Nasrallah'a sakinleşmesini tavsiye ediyorum. İsrail'in nasıl kendisini savunduğunu ve düşmanlarına bedel ödettiğini kendisi gayet iyi bilir."

İran destekli Lübnanlı Şii örgütün lideri, İsrail İHA'larının Beyrut'ta düşmesinin ardından pazar günü yaptığı konuşmada, 'suikast misyonunda intihar İHA'larından' söz ederek şöyle demişti:

"Bu geceden itibaren sınırdaki İsrail ordusuna şöyle sesleniyorum: En yüksek alarma geçin. Bir, iki, üç, dört güne bizi bekleyin."

Ardından Hizbullah'dan İsrail İHA'larının uzmanlar tarafından incelendiği ve patlayıcı yüklü olduklarının saptandığı açıklaması gelmişti.

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Netanyahu israil nasrallah İRAN

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