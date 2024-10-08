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Netanyahu'dan Nasrallah halefinin öldürüldüğü iddiası!

08.10.2024 20:26
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in ve Safiyuddin'in yerine geçecek kişinin de öldürüldüğünü iddia etti.

Netanyahu'dan Nasrallah halefinin öldürüldüğü iddiası!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesaj ile Lübnan halkına hitap etti. Netanyahu, İsrail'in 3 Ekim'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda, Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ve Safiyuddin'in yerine geçecek kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

"ÜLKENİZİ HİZBULLAH'TAN KURTARIN Kİ BU SAVAŞ SONA ERSİN"

Safiyuddin'in yerine geçecek kişinin adını paylaşmayan Netanyahu, “Bugün Hizbullah uzun yıllardır olmadığı kadar zayıflamış durumda” ifadelerini kullanarak, Lübnan halkından ülkeyi Hizbullah'ın kontrolünden geri almaya çağırdı. Netanyahu, “Şimdi siz, Lübnan halkı, önemli bir kavşakta duruyorsunuz. Bu sizin seçiminiz. Artık ülkenizi geri alabilirsiniz. Onu barış ve refah yoluna geri döndürebilirsiniz” dedi.

Netanyahu, “Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ki bu savaş sona ersin. Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ki ülkeniz yeniden refaha kavuşabilsin, böylece gelecek nesiller Lübnanlı ve İsrailli çocuklar ne savaş ne de kan döküldüğünü bilecek, nihayet barış içinde birlikte yaşayacaklar” dedi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu
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