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Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.12.2018 04:30 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk ordusu hakkında skandal sözler söyledi. Netanyahu yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı açıklamasında Türk ordusu hakkında skandal sözler sarf etti. Binyamin Netanyahu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs'ın işgalcisi, ordusu Türkiye'nin içindeki ve dışındaki Kürt köylerinde kadınları ve çocukları katleden Erdoğan İsrail'e vaaz vermesin."

ERDOĞAN: BİZ MAZLUM DURUMDA OLANA TEKMEYİ ATMAYIZ

Erdoğan bugün TÜGVA 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Ahlakı güzel insan her yer yaşta güzeldir. Sözlerin tatlı, tavırların zarif olsun. Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail’deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız. Karşımızda ‘Yiğitsen dik olarak gel, haddini bildirelim’ deriz.” demişti.


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Anahtar Kelimeler:
israil Binyamin Netanyahu cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Ordusu

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