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  4. Netanyahu’dan yeni tehdit: ‘‘Saldırıların karşılığını ağır bir şekilde ödeteceğiz!’’

Netanyahu’dan yeni tehdit: ‘‘Saldırıların karşılığını ağır bir şekilde ödeteceğiz!’’

04.08.2024 17:20
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmasında yeni tehditte bulundu. Netanyahu, "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz" dedi.

Netanyahu’dan yeni tehdit: ‘‘Saldırıların karşılığını ağır bir şekilde ödeteceğiz!’’

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. "Bize karşı hangi cepheden olursa olsun herhangi bir saldırı eylemine karşılık vereceğiz ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz" ifadelerini kullanan Başbakan Netanyahu, Hamas ile arabulucular aracılığıyla yapılan esir takası ve ateşkes müzakerelerini baltalamak için yeni talepler öne sürdüğüne yönelik iddiaları da reddetti.

İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanan Netanyahu, "Taslağa tek bir talep bile eklemedik. Düzinelerce değişikliğin getirilmesini talep eden Hamas'tı." söyledi.

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NETANYAHU’DAN FİLİSTİN HAKKINDA ÖN ŞART!

Netanyahu daha önce, İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru isimli bölgeyi kontrol edeceği, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye dönerken denetleneceği gibi maddeleri yeni ön şartlar açıklamıştı. Basına yansıyan haberlere göre ise, İsrail'in anlaşmaya getirdiği yeni şartlar arasında, esir takası mutabakatı sırasında İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde kalmaya devam etmesi bulunuyor.

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NE OLMUŞTU?

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.
İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, bu suikasta ilişkin suskunluğu devam ediyor.

Tel Aviv yönetimi, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" ifade etmişti.

(AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Filistin netanyahu
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