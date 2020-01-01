HABER
  4. Netanyahu'dan yolsuzluk dosyalarına karşı 'dokunulmazlık' hamlesi

Netanyahu'dan yolsuzluk dosyalarına karşı 'dokunulmazlık' hamlesi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.01.2020 21:25 | Son Güncelleme

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği Başbakan Binyamin Netanyahu, Meclis'e dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Netanyahu'dan yolsuzluk dosyalarına karşı 'dokunulmazlık' hamlesi

İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisine tanınan 30 günlük sürenin dolmasına saatler kala yaptığı basın açıklamasında, dokunulmazlık başvurusu dilekçesini İsrail Meclisi'ne göndereceğini belirtti.

Başsavcı Mandelblit'in 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açmaya karar verdiği Netanyahu, geçen hafta yaptığı açıklamada dokunulmazlığın "demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu" ileri sürerek Meclis'e dokunulmazlık başvurusu yapacağının sinyalini vermişti.

İsrailli uzmanlar mevcut aritmetik nedeniyle Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunun Meclis'te kabul edilmesinin zor olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, Netanyahu'nun bu adımını "zaman kazanmak" şeklinde değerlendiriyor.

Yasalar gereği, Netanyahu'nun Meclis'e dokunulmazlık başvurusu yapması için tanınan süre bu gece yarısı sona eriyordu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Meclisin Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusuna ilişkin kararının, ülkede koalisyon hükümetinin kurulamaması ve 2 Mart'ta yeni bir erken seçime gidilecek olması nedeniyle uzun zaman alabileceği belirtiliyor.

Zira hükümetin kurulamaması nedeniyle Meclis'te, Netanyahu’nun dokunulmazlık talebini görüşecek İçişleri Komisyonu oluşturulamıyor. Söz konusu komisyonun oluşturulabilmesi için ülkede hükümetin kurulması veya Meclis'in salt çoğunluğu olan 61 milletvekilinin onayı gerekiyor.

Netanyahu'nun partisinin yanı sıra Meclis'teki 3 sağ partinin mart ayındaki seçimden önce dokunulmazlık başvurusunu görüşecek İçişleri Komisyonunun oluşturulmasına sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Söz konusu komisyonun kurulup kurulamayacağını eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın tavrı belirleyecek.

Liberman, geçen ay yaptığı açıklamada hükümet kurulmadan Netanyahu'nun başvurusunu görüşmek için İçişleri Komisyonu oluşturulmasına karşı olduğunu açıklamıştı.

İçişleri Komisyonu kurulamazsa, Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunun karara bağlanması için 2 Mart'taki erken seçimin beklenmesi gerekiyor. Bu seçimin ardından hükümet kurulursa, Netanyahu'nun başvurusu önce İçişleri Komisyonunda ele alınacak ve kabul edilirse Meclis oylamasına sunulacak.

Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusunun kabul edilmesi için 120 sandalyeli Meclis'teki 61 milletvekilinin evet oyuna ihtiyaç duyuluyor.

(AA)

Geri sayım bu kez zam için yapıldı!Geri sayım bu kez zam için yapıldı!
Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldüBalıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü
Kar yağışı Abant Tabiat Parkı yolunda trafiği etkilediKar yağışı Abant Tabiat Parkı yolunda trafiği etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binyamin Netanyahu dokunulmazlık israil Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

Suriyeli eski savaş pilotunun öldürülmesinde kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

Her yer kızıla kesti! 4 bin kişi tahliye edildi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Kore lideri, yakında yeni stratejik silahlarını tanıtacaklarını duyurdu

Kritik açıklama! 'Yeni bir stratejik silah tanıtacağız'

Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi

Tüm gözler oradaydı! Çekildiler

Papa Francis'in hareketi büyük tepki çekmişti! Özür diledi

Papa'nın hareketi büyük tepki çekmişti! Özür diledi

Almanya’da yeni yılın ilk saatlerinde 30’dan fazla maymun telef oldu

Almanya'da yeni yılda kötü haber

Kadın polisin o paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı

O video olay yarattı! Kadın polisi pişman eden paylaşım

Papa Francis elini bırakmayan kadına tepkisini böyle gösterdi

Dünya Papa'nın bu hareketini konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.