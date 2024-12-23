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Netanyahu durmuyor! Filistini Lübnan, Suriye, İran derken... Sıradaki hedef Yemen: "Husilere karşı harekat başlatacağız"

23.12.2024 10:14
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Orta Doğu'da adeta at koşturan Gazze, Lübnan'ı kana bulayan, İran'da suikastlere imza atan ardından Suriye topraklarını işgale başlayan İsrail; şimdi de başka bir ülkeyi tehdit etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'deki Husilere karşı şiddetli bir harekat başlatacaklarını duyurdu.

Netanyahu durmuyor! Filistini Lübnan, Suriye, İran derken... Sıradaki hedef Yemen: "Husilere karşı harekat başlatacağız"

İsrail Başbakanı Netanyahu şimdi de gözünü Yemen'e dikti. Gazze'de yaklaşık 50 bin sivilin ölümüne neden olan Lübnan'da ve İran'da üst düzey suikastlerde bulunan, Suriye topraklarını işgale başlayan İsrail; dur durak bilmiyor.

İSRAİL'İN SIRADAKİ HEDEFİ YEMEN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ülkenin kuzeyindeki Safed kentinde yapılan toplantısının ardından yayımladığı videoda, Yemen'deki Husilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

''HUSİLER’E KARŞI HAREKETE GEÇECEĞİZ''

Netanyahu, Yemen'de Husilere 'şiddetli bir harekat' başlatacaklarını söyleyerek, "İran'ın bölgedeki vekil güçlerine karşı harekete geçtikleri gibi Husiler'e karşı da harekete geçeceğiz." ifadelerinde bulundu.

''HUSİLER, DÜNYA DÜZENİ İÇİN BİR TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜYOR''

Netanyahu, "ABD ve bizim gibi diğer ülkeler de Husileri yalnızca uluslararası deniz taşımacılığı için değil, aynı zamanda dünya düzeni için bir tehdit olarak görüyor." şeklinde konuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 19 Aralık'ta İsrail'in Yafa kentindeki iki askeri hedefin 'Filistin 2' tipi balistik füzelerle vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya füze saldırısı sonrası İsrail ordusunun, Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağıyla çok sayıda bombalı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Husilerin düzenlediği saldırıda, Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü belirtilmişti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Binyamin Netanyahu
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