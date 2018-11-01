Netanyahu El-Halil'deki uluslararası misyonun görev süresiyle ilgili talebi değerlendirecek

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El-Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün (TIPH) görev süresinin uzatılmaması yönündeki talebi değerlendireceği belirtildi.
İktidardaki Likud Partisi'ne yakınlığıyla bilinen "Israel HaYom" gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely tarafından dün Netanyahu'ya gönderilen mektupta, "TIPH gözlemcilerinin El-Halil'deki varlığının, şehirdeki İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilere zarar verdiği ve hiçbir şekilde İsrail'in çıkarlarına uygun olmadığı" ileri sürüldü.
TIPH'nin, "İsrail için düşman unsur olduğu", "ordu aleyhinde taraflı raporlar göndermekle kalmayıp Yahudilere şiddet kullandığı" iddia edilen mektupta, misyonun görev süresinin yenilenme vaktinin yaklaştığı hatırlatılarak, sürenin yeniden uzatılmaması tavsiye edildi.
Netanyahu'nun ise Hotovely'nin bu talebini değerlendirme sözü verdiği aktarılan haberde, söz konusu talep, TIPH'nin görev süresinin bitmesi için sarf edilen çabalar kapsamında "yeni bir aşama" olarak yorumlandı.
Uluslararası misyonun görev süresi, yılda iki kez İsrail ve Filistin yönetimleri tarafından uzatılıyor.
TIPH, El-Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.
Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu misyon, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.
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