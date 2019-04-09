Netanyahu eleştirdiği eski Başbakan Olmert'in durumuna düştü

Netanyahu, tek çözüm olarak da Olmert hükümetinin istifasını gösteriyordu.

Geçmişte Olmert hakkındaki yolsuzluk suçlamaları gündeme geldiğinde Netanyahu, Başbakan'ın tepeden tırnağa soruşturmalara battığını söylüyor, ulusal çıkarlara değil, kendisini kurtarmak için kişisel çıkarlara dayalı kararlar alabileceğinden endişe ettiğini dile getiriyordu.

Olmert'ten devraldığı başbakanlık görevini 10 yıldır aralıksız sürdüren Netanyahu, siyasi geleceği için kritik önemdeki genel seçimlerin yapıldığı bugüne kadar geçen süreçte eski Başbakan'ın eleştirdiği tutumların birçoğunu benimser hale geldi.

Netanyahu muhalefetteyken dönemin Başbakanı Olmert'i, hakkındaki yolsuzluk davaları veya başarısızlıklarından dolayı sert bir şekilde eleştiriyor, her fırsatta istifaya çağırıyordu.

Netanyahu Aralık 2008'de Gazze Şeridi'ne yönelik "Dökme Kurşun Operasyonu" adı altında başlatılan saldırıların öncesi ve sonrasında da çeşitli nedenlerle Olmert'i hedef alıyor ve Gazze'ye sert cevaplar vermesini istiyordu.

Olmert söz konusu suçlamalar nedeniyle 2009'da istifa etti ve Mayıs 2014'te 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapse giren Olmert, cezasının üçte birini çektikten sonra serbest bırakıldı.

Muhalefet lideri Netanyahu parlamentodaki konuşmasında Lübnan Savaşı'nın fiyasko olduğunu, Başbakan'ın sorumluluğu üstlenmesinin de yeterli olmayacağını belirterek, Olmert'e istifa çağrısı yapıyordu.

İsrail'in 2006 yılı yazında Hizbullah'la giriştiği 2. Lübnan Savaşı'nda başarısızlık göstermesi de Netanyahu'nun Olmert'i eleştirmesine olanak tanıdı. Savaşın sonuçlarını soruşturmak için kurulan Winograd Komisyonunun, savaşın hedeflerine ulaşamamasından dönemin Başbakanı ve Savunma Bakanı'nı sorumlu tutması üzerine Netanyahu, Olmert'e yönelttiği eleştirileri artırdı.

Halihazırda ise adı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla anılan Netanyahu, siyasi hayatını bitirmek için hedef haline getirdiği eski Başbakan Olmert'in hedefi haline gelmiş durumda. Eski Başbakan, şu an kendisiyle aynı duruma düşen Netanyahu'nun içinde bulunduğu hali fırsat bilerek bir nevi misilleme yapıyor.

Olmert, ocak ayında İsrail Kanal 12 Televizyonuna yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili Dinleme Oturumu yapılmadan önce ülkenin çıkarları için istifa kararı aldığını söyledi.

Netanyahu'nun ifade vermek durumunda kaldığı yolsuzluk olaylarının, başbakan olmadan önce gerçekleştiğini belirten Olmert, ancak Netanyahu'nun rüşvet almak için mevkisini kullandığını, eşi için mücevherler alabilmek adına milyarderleri yanına çektiğini ifade etti.

Olmert açıklamasında, Netanyahu'nun kendisinden daha kötü olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında "rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma" gibi 3 yolsuzluk dosyası bulunuyor.

Netanyahu'nun ifadesini seçimden önce vermesi bekleniyordu ancak İsrail Başsavcısı seçimlere müdahale etmekle suçlanabileceği endişesiyle, Başbakan'ın avukatlarının başvurusuyla ifade işlemini seçim sonrasına erteledi.