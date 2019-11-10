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Netanyahu: "En az 6 Arap ülkesiyle sıkı ilişkilerimiz var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 17:38 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: - "En az 6 Arap ülkesiyle sıkı ilişkilerimiz var. Bugün İsrail'in 2020 Dubai Expo'ya katılmasına karar vereceğiz. Bu durum Arap devletleriyle normalleşmede kaydedilen ilerlemeyi gösteriyor."

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin, diplomatik ilişkilerde bulunmadığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı Dubai emirliğinde düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na katılacak olmasının Tel Aviv ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme sürecinde kaydedilen ilerlemeyi yansıttığını söyledi.

Netanyahu haftalık olağan kabine toplantısında, son yıllarda Arap ülkeleriyle normalleşmede ilerleme kaydettiklerini belirti. En az 6 Arap ülkesiyle "sıkı" ilişkileri olduğunu dile getiren Netanyahu, "Bugün İsrail'in 2020 Dubai Expo'ya katılmasına karar vereceğiz. Bu durum Arap devletleriyle normalleşmede kaydedilen ilerlemeyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından nisanda yapılan yazılı açıklamada, sağlık, bilgi ve su teknolojileri gibi alanlarda faaliyet gösteren İsrailli firmaların, EXPO 2020 Dubai'ye katılacağı belirtilmişti.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Ahronot'ta geçen hafta yayınlanan bir haberde, BAE yönetiminin 20 Ekim 2020 - 10 Nisan 2021 tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek EXPO 2020 Dünya Fuarı'na İsrail vatandaşlarının katılmasına izin verme niyetinde olduğu kaydedilmişti.

- İsrail ile BAE arasında yakınlaşma

İsrail ile BAE arasında diplomatik ilişkiler bulunmasa da son zamanlarda iki ülke arasında yaşanan yakınlaşma dikkati çekiyor.

Uluslararası Judo Federasyonu tarafından BAE'nin başkent Abu Dabi'de geçen yıl ekim ayında düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nda İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin verilmişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı başkent Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı. Turnuvayı izlemek için Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de madalya töreninde yer almıştı.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim 2018'de Dubai'de düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Birleşmiş Milletlerin düzenlediği bir konferansa katılmak için temmuzda Abu Dabi'yi ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BAE Dubai EXPO 2020 israil

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