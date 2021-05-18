HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Netanyahu Gazze saldırılarını bitirmek için ABD'den 2-3 gün süre istedi

Netanyahu Gazze saldırılarını bitirmek için ABD'den 2-3 gün süre istedi

18.05.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonun devam etmesi konusunda kararlı olduğunu belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bitirmek için ABD yönetiminden 2-3 gün süre istediği belirtildi.

Netanyahu Gazze saldırılarını bitirmek için ABD'den 2-3 gün süre istedi

İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunu yakından takip eden Batılı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'li yetkililer, pazar ve pazartesi Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırmasını istedi. Netanyahu ise İsrail ordusunun, Gazze'deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail'in Gazze saldırılarının çarşamba ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi.

Öte yandan İsrail'in Walla News gazetesi muhabirlerinden Barak Rafid da bugün CNN kanalında, İsrailli yetkilileri kaynak göstererek benzer bir bilgi paylaştı.

İsrailli yetkililerin Gazze operasyonunu tamamlamak için 24 ila 48 saate ihtiyacı olduğunu, daha sonra saldırıları durduracağını aktaran Rafid, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e mesajının, "operasyon süresinin dolmaya başladığı" yönünde olduğunu kaydetti.

SALDIRILAR İÇİN KARARLI OLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirmişti.

Netanyahu'nun Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı görüşmede, İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteğin devam etmesinden dolayı Biden'a teşekkür etti ve görüşmede Netanyahu, Biden'a "İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden sağlamak için operasyonun hedefine ulaşması konusunda kararlı olduğunu" aktardı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede bir ateşkesin sağlanmasını desteklediğini ifade ettiği belirtilmişti.

Biden'ın görüşmede, "Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği" belirtilen açıklamada, "Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Biden ile Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılardan bu yana üç telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın 213 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1442'ye yükseldiği ifade edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ece sezonu açtı! Ece sezonu açtı!
İki ülke arasında kriz: Büyükelçinin eşi tezgahtar tokatladıİki ülke arasında kriz: Büyükelçinin eşi tezgahtar tokatladı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.