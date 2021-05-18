Netanyahu Gazze saldırılarını bitirmek için ABD'den 2-3 gün süre istedi

İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki ateşkes konusunu yakından takip eden Batılı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'li yetkililer, pazar ve pazartesi Netanyahu'dan Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandırmasını istedi. Netanyahu ise İsrail ordusunun, Gazze'deki hedefleri vurarak yürüttüğü operasyonu tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacı olduğunu söyledi.
Adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, söz konusu bilgilere rağmen yine de İsrail'in Gazze saldırılarının çarşamba ya da perşembe günü kesin biteceğini teyit edemedi.
Öte yandan İsrail'in Walla News gazetesi muhabirlerinden Barak Rafid da bugün CNN kanalında, İsrailli yetkilileri kaynak göstererek benzer bir bilgi paylaştı.
İsrailli yetkililerin Gazze operasyonunu tamamlamak için 24 ila 48 saate ihtiyacı olduğunu, daha sonra saldırıları durduracağını aktaran Rafid, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e mesajının, "operasyon süresinin dolmaya başladığı" yönünde olduğunu kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede ateşkesin sağlanmasını desteklediğini belirmişti.
Netanyahu'nun Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı görüşmede, İsrail'in kendini savunma hakkına verdiği desteğin devam etmesinden dolayı Biden'a teşekkür etti ve görüşmede Netanyahu, Biden'a "İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden sağlamak için operasyonun hedefine ulaşması konusunda kararlı olduğunu" aktardı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede bir ateşkesin sağlanmasını desteklediğini ifade ettiği belirtilmişti.
Biden'ın görüşmede, "Ayırt gözetmeksizin yapılan roket saldırıları karşısında İsrail'in kendini savunma hakkına kati desteğini dile getirdiği" belirtilen açıklamada, "Başkan Biden, bir ateşkese olan desteğini dile getirdi ve bu sona giden yolda ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarıyla diyaloğunu ele aldı." ifadeleri kullanılmıştı.
Biden ile Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılardan bu yana üç telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 61'i çocuk, 36'sı kadın 213 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1442'ye yükseldiği ifade edildi.