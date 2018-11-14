Netanyahu Gazze'de sağlanan ateşkesi savundu

Halkın vâkıf olmadığı bilgiler ışığında güç kararlar almak zorunda olduğunu söyleyen Netanyahu, "Acil durumlarda güvenlik açısından kritik kararlar alındığında düşmandan saklanması gereken bu kararlar her zaman kamuoyuyla paylaşılamaz." ifadesini kullandı.

Netanyahu, ateşkesin Gazze'deki Filistinli grupların isteği doğrultusunda alındığını ileri sürerek, "Düşmanlarımız ateşkes için yalvardı. Bunu (ateşkes çağrısı) neden yaptıklarını çok iyi biliyorlar." dedi.

İsrail'in ilk başbakanı Ben Gurion için düzenlenen anma töreninde konuşan Netanyahu, Gazze'de yaşanan son gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Savunma Bakanı Avigdor Liberman da bugün yaptığı basın toplantısında Gazze'de sağlanan ateşkese karşı çıkarak istifa ettiğini açıklamıştı.

- Gazze'de gerginlik

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Ertesi gün Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralanmıştı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıklamıştı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık vermişti.

İsrail'in saldırılarında 7 Filistinli daha şehit düşmüş, Gazze'den atılan roketler nedeniyle de İsrail tarafında bir kişi ölmüştü.

İsrail 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz, ve havadan abluka altında tutuyor.

