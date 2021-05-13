Netanyahu: Gazze'ye operasyon bir süre daha sürecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonun "bir süre" daha süreceğini söyledi. İsrail'in hava savunma birliklerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik operasyon "Bir süre daha sürecek, ancak hem savunmada hem de ataklarda büyük bir kararlılıkla, İsrail devletinde huzuru yeniden sağlama hedefimize ulaşacağız" dedi. İsrail hava savunma sistemi "Demir Kubbe"nin, İsrail'e saldırılar için fırsat yarattığına işaret eden Netanyahu, militan Filistinlilere ait binden fazla hedefin vurulduğunu kaydetti. Hamas, Ramon Havalimanı'nı hedef aldı Hamas da İsrail'e yönelik roket saldırılarını Perşembe günü de sürdürerek, Kızıldeniz kıyısındaki Eilat kenti yakınlarındaki Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in "Bütün havalimanlarına uluslararası uçuşların durdurulması" talep edildi. Saldırı öncesinde, İsrailli yetkililer Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na planlanan uçuşları Ramon Havalimanı'na yönlendirmişti.

İsrail tarafından verilen bilgilere göre, Hamas ve İslami Cihad militanları Pazartesi akşamından bu yana İsrail topraklarına bin 600'den fazla roket saldırısı düzenledi. Pazartesi akşamından bu yana İsrail'de biri çocuk, yedi kişi yaşamını yitirdi. Filistin tarafından verilen bilgilere göre, 17'si çocuk 83 kişinin öldüğü bildirildi. İsrail sokaklarında şiddet Uluslararası düzeyde taraflara şiddete son verme çağrılarına rağmen, İsrail ve militan Filistinliler arasında tansiyon yükselirken, İsrail kentlerinde de İsrailli Yahudiler ile Araplar arasında yaşanan gerginlikler de endişeyle karşılanıyor. İsrail sokaklarındaki şiddete son verilmesi çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin "Dün tanık olduğumuz şiddet olayları, İsrail'in egemenliği için gerçek bir tehdit. Buna izin veremeyiz" açıklamasında bulundu. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülke genelinde güvenlik güçlerine "yoğun takviye" yapıldığını duyurdu. Gantz, şiddetin önlenmesi ve asayişin sağlanması için sınır koruma polisinin yedek personelinin İsrail kentlerine gönderildiğini belirtti.