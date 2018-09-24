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Netanyahu: "Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi tehlikeyi artırır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:36 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Rusya'nın Suriye'ye S-300 vereceğini açıklamasına ilişkin): "Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın Beşşar Esed rejimine S-300 verme kararına ilişkin "Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır" dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ve Putin yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere telefonda görüştü.

Görüşmede Netanyahu, Putin'e 17 Eylül'de Suriye'de vurulan Rus askeri uçağında hayatını kaybeden 15 Rus askeri için tekrar başsağlığı diledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ayrıca, İsrail ordusu tarafından yürütülen ve sonuçları geçen hafta Rus yetkililerle paylaşılan rapora olan güvenini dile getirerek, söz konusu uçağın vurulmasından Esed rejiminin sorumlu olduğunu yeniledi.

Başbakanlığın açıklamasında, Netanyahu'nun Rusya'nın Suriye'ye S-300 verme kararına dair de "Gelişmiş silahların sorumsuz kişilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artırır." dediği aktarıldı.

- "Rusya -İsrail diyaloğu devam edecek"

Açıklamada ayrıca Netanyahu ve Putin'in iki ülke orduları arasındaki diyaloğun devam etmesi konusunda hemfikir olduğu aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün yaptığı açıklamada Suriye'ye iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi vereceklerini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Suriye'ye vereceği S-300 hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını dile getirmişti.

Rus İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş, Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının, İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için uçağın füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise uçağın rejime ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğu ve uçağın düşürülmesinde sorumluluklarının olmadığını açıklamıştı.

Uçağın vurulmasından kısa bir süre sonra geçen salı Netanyahu ve Putin telefonda görüşmüş, görüşmeden sonra İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet, İl-20 uçağı hadisesine ilişkin, Rusya'yı ikna etmek için Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
israil Rusya Suriye

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