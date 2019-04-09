HABER

Netanyahu gizli çekimi savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:03 | Son Güncelleme

Netanyahu gizli çekimi savundu

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde partisi Likud tarafından gönderildiği belirtilen "aktivistler" aracılığıyla gizli çekim yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Her yerde kamera olmalı" diyerek gizli çekimi savundu.

Netanyahu, Batı Kudüs'te bir okulda oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde İsrailli "aktivistlerin" gizli çekim yapmasına ilişkin soruya Netanyahu, "Her yerde kamera olmalı ama gizli olanı değil. Adil bir seçim için kameralar gerekli." ifadelerini kullandı.

Yerel basın, Netanyahu'nun partisi Likud'un "aktivistler" aracılığıyla İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde gizli çekim yaptırdığını aktarmıştı.

Ayrıca, söz konusu seçim merkezlerindeki İsrailli "aktivistlerin" üzerinde gizli çekim yapmak için yerleştirilen kameraların çıktığını gösteren görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

İsrail'de 5 milyon 800 binden fazla kayıtlı seçmen, erken genel seçim için bugün sandık başında.

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler ise 2 ayrı ittifak çatısı altında seçimlere katılıyor. Haaretz gazetesinin anketine göre, bu partilerden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.

PARTNERO adayı turistlere kapattılar!O adayı turistlere kapattılar!
Yeni başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek olduYeni başkanın ilk icraatı tabelayı değiştirmek oldu
’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’’24 Ocak 2019 saat:14.26.33 saniye benim hayatımın sona erdiği gün’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil seçim

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

100'den fazla can gitmişti! Kimyasal silah kurbanlarını unutmadılar

100'den fazla can gitmişti! İşte 'savaşın en büyük mağdurları'

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika haber! (Öğretmen ataması 2019 son güncel gelişmeler)

Milyonlarca öğretmen adayının beklediği haber!

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.