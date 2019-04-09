Netanyahu gizli çekimi savundu

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde partisi Likud tarafından gönderildiği belirtilen "aktivistler" aracılığıyla gizli çekim yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Her yerde kamera olmalı" diyerek gizli çekimi savundu.

Netanyahu, Batı Kudüs'te bir okulda oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde İsrailli "aktivistlerin" gizli çekim yapmasına ilişkin soruya Netanyahu, "Her yerde kamera olmalı ama gizli olanı değil. Adil bir seçim için kameralar gerekli." ifadelerini kullandı.

Yerel basın, Netanyahu'nun partisi Likud'un "aktivistler" aracılığıyla İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde gizli çekim yaptırdığını aktarmıştı.

Ayrıca, söz konusu seçim merkezlerindeki İsrailli "aktivistlerin" üzerinde gizli çekim yapmak için yerleştirilen kameraların çıktığını gösteren görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

İsrail'de 5 milyon 800 binden fazla kayıtlı seçmen, erken genel seçim için bugün sandık başında.

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler ise 2 ayrı ittifak çatısı altında seçimlere katılıyor. Haaretz gazetesinin anketine göre, bu partilerden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.

