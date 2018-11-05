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Netanyahu, Greenblatt ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 04:46 | Son Güncelleme

Netanyahu, Greenblatt ile görüştü

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile bir araya geldi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun Kudüs'teki ofisinde gerçekleşen görüşmede, Yüzyılın Anlaşması planı ile Gazze'de ateşkes konularının ele alındığı belirtildi. Görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Çarşamba günü İsrail'e gelen Greenblatt, önceki gün muhalefet lideri Tzipi Livni ile ABD'nin Kudüs Büyükelçisi David Friedman'ın evinde bir araya gelmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump yönetiminin, "Yüzyılın Anlaşmasını" bu yıl sonu ya da gelecek yıl başında açıklaması bekleniyor.

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Binyamin Netanyahu Jason Greenblatt

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