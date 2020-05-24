Netanyahu Hakim Karşısında

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yolsuzlukla suçlandığı davada hakim karşısına çıktı. Netanyahu suçsuz olduğunu savundu.

Netanyahu’nun duruşmasına bazı bakanlar da katıldı.

Mahkeme salonu dışında Netanyahu’yu destekleyenlerle muhaliflerinin gösterileri vardı.

70 yaşındaki Netanyahu milyonerlerden hediyeler almak, medya patronlarından imajı için “iyilik” yapmalarını istemek karşılığında da “iyilik” yapmakla suçlanıyor.

Netanyahu duruşmada “Başbakanınız olarak burdayım, başım dik” ifadelerini kullandı ve suçlamaların üstesinden geleceğini belirterek İsrail’e beşinci dönem hizmet edeceğini belirtti.

Netanyahu İsrail’de en uzun süre başbakanlık yapan isim. 2009’dan bu yana başbakanlık koltuğunda oturuyor. Netanyahu, 1990’larda da bir dönem başbakanlık yapmıştı.

Duruşma sırasında hakimlerden biri Netanyahu’ya suçlamayı okuyup, anlayıp anlamadığını sordu. Netanyahu karşılık olarak da “evet sayın hakim” şekilden yanıt verdi.

Netanyahu kısa süre önce siyasi rakibi Benny Gantz’la koalisyon anlaşmasına imza atmıştı. Anlaşma gereği Netanyahu 18 ay daha başbakanlık koltuğunda oturacak ardından da görevi Gantz devralacak.

