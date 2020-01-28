Netanyahu hakkındaki iddianame mahkemede

Dokunulmazlık başvurusunu geri çeken Netanyahu ise yaşananları kendisine "darbe girişimi" olarak tanımladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu barış planını görüşmek üzere Washington'da temaslarını sürdüren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kendi ülkesinde başı dertte. İsrail Adalet Bakanlığı, Netanyahu hakkında yolsuzluk suçlamalarına ilişkin hazırlanan iddianamenin Kudüs'teki bölge mahkemesine sunulduğunu açıkladı. Böylece İsrail tarihinde ilk kez görevdeki bir başbakan hakkında yargı süreci başlatılıyor.

Netanyahu hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanmak üzere üç ayrı suçlama bulunuyor. İddianamede, Başbakan Netanyahu'nun medyada etkin olabilmek ve siyasi çıkar sağlayabilmek için "kirli anlaşmalar ve pahalı hediyeleşmeler yaptığı" öne sürülüyor. İddianamede Netanyahu hakkında rüşvet suçlamasından 10 yıla, yolsuzluk ve güveni kötüye kullanmaktan suçlamalarından ise 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dokunulmazlık başvurusunu geri çekti

Başbakan Netanyahu hakkındaki iddianame mahkemeye ulaşmadan kısa bir süre önce yolsuzluk dosyası nedeniyle İsrail Meclisi'ne yaptığı dokunulmazlık başvurusunu geri çekti. Söz konusu oylamanın sonucunun Netanyahu aleyhine olabilme ihtimali yüksek görünüyordu.