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Netanyahu Hakkındaki Yolsuzluk Suçlamalarına İlişkin İddianame Mahkemeye Sunuldu

28.01.2020 21:34 | Son Güncelleme

Yolsuzlukla suçlanan İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu hakkındaki iddianame, Netanyahu’nun dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesi üzerine mahkemeye sunuldu

Netanyahu Hakkındaki Yolsuzluk Suçlamalarına İlişkin İddianame Mahkemeye Sunuldu

Yolsuzlukla suçlanan İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu hakkındaki iddianame, Netanyahu’nun dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesi üzerine mahkemeye sunuldu. İsrail’in en uzun süre iktidarda kalan başbakanı, parlamentodaki dokunulmazlık tartışmalarının ”sirk” ortamı yaratacağını ve ”bu kirli oyunda” yer almak istemediğini söyledi. Kendisine yönelik suçlamaları reddeden Netanyahu’nun dokunulmazlık arayışı, parlamentodan geçmek için daha en başından bu yana yeterli oya sahip değildi. Ancak dokunulmazlık başvurusunun yapılmış olması, şimdiye kadar Netanyahu hakkındaki iddianamenin mahkemeye sunulmasını engelliyordu.

Rüşvet, güveni suistimal ve sahtecilik suçlarıyla yargılanacak olan Netanyahu, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. Netanyahu hakkındaki suçlamalar arasında iş adamlarından 264 bin dolar tutarında puro ve şampanya gibi pahalı hediyeler kabul etmek ve hakkında olumlu haberler yapılması karşılığında medya patronlarına bir takım imtiyazlar tanımak bulunuyor. Öte yandan yargı sürecinin belirsiz olduğu ve aylar, hatta yıllar sürebileceği belirtiliyor.

İsrail’de kriminal bir suçla yargılanacak ilk başbakan olan Netanyahu, bir taraftan da siyasi gücünü elinde tutma mücadelesi veriyor. Ülkede 2 Mart’ta bir yıldan az bir süre içinde üçüncü kez yapılacak olan seçimlere hazırlanan Başbakan, rakiplerinden de sert eleştiriler alıyor.

Netanyahu’nun bir numaralı rakibi eski General Benny Gantz, Netanyahu’ya karşı yöneltilen suçlamaları seçim kampanyasının odak noktası haline getirdi.

Gantz, “İsrail vatandaşlarının önünde net bir seçenek var: Ya kendileri için çalışan bir başbakan ya da kendisiyle meşgul olan bir başbakan. Hiç kimse hem ülkeyi yönetip hem de aynı anda üç ciddi kriminal davayla uğraşamaz,” dedi.

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