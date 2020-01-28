Netanyahu Hakkındaki Yolsuzluk Suçlamalarına İlişkin İddianame Mahkemeye Sunuldu

Yolsuzlukla suçlanan İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu hakkındaki iddianame, Netanyahu’nun dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesi üzerine mahkemeye sunuldu. İsrail’in en uzun süre iktidarda kalan başbakanı, parlamentodaki dokunulmazlık tartışmalarının ”sirk” ortamı yaratacağını ve ”bu kirli oyunda” yer almak istemediğini söyledi. Kendisine yönelik suçlamaları reddeden Netanyahu’nun dokunulmazlık arayışı, parlamentodan geçmek için daha en başından bu yana yeterli oya sahip değildi. Ancak dokunulmazlık başvurusunun yapılmış olması, şimdiye kadar Netanyahu hakkındaki iddianamenin mahkemeye sunulmasını engelliyordu.

Rüşvet, güveni suistimal ve sahtecilik suçlarıyla yargılanacak olan Netanyahu, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. Netanyahu hakkındaki suçlamalar arasında iş adamlarından 264 bin dolar tutarında puro ve şampanya gibi pahalı hediyeler kabul etmek ve hakkında olumlu haberler yapılması karşılığında medya patronlarına bir takım imtiyazlar tanımak bulunuyor. Öte yandan yargı sürecinin belirsiz olduğu ve aylar, hatta yıllar sürebileceği belirtiliyor.