Netanyahu: “Hizbullah'ın saldırı planını bozduk”

Hizbullah, İsrail’e saldırı başlattığını duyururken İsrail, Lübnan’ın güneyini vurmuştu. İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün gerçekleştirdiği haftalık kabine toplantısının açılış konuşmasında ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lübnan’daki Hizbullah İsrail’e sabah saatlerinde düzenledikleri saldırılarda başarılı olduklarını savunurken, Tel Aviv ise fırlatılan roketlerin hepsinin imha edildiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün düzenlenen haftalık kabine toplantısının açılış konuşmasında, “Hizbullah İsrail devletine roketler ve insansız hava araçlarıyla saldırmaya çalıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) bu tehdidi bertaraf etmek üzere güçlü ve önleyici bir saldırı gerçekleştirmesi talimatını verdik” diye ifade etti.

‘‘İSRAİL HİZBULLAH'A ŞAŞIRTICI VE EZİCİ DARBELER VURUYOR’’

IDF’in binlerce kısa menzilli roketi imha ettiğini ifade eden Netanyahu, “Bunların hepsi Celile'deki vatandaşlarımıza ve güçlerimize zarar vermeyi amaçlıyordu. Ayrıca IDF, Hizbullah'ın ülkenin merkezindeki stratejik hedeflere fırlattığı tüm insansız hava araçlarını da engelledi” dedi.

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e de mesaj gönderen Netanyahu, “İsrail Hizbullah'a şaşırtıcı ve ezici darbeler vuruyor. 3 hafta önce komutanlarını (Fuad Shukr) ortadan kaldırdık. Bugün de saldırı planını bozduk. Beyrut'taki Nasrallah ve Tahran'daki Hamaney bunun kuzeydeki durumu değiştirme ve halkımızı güvenli bir şekilde evlerine döndürme yolunda atılan bir başka adım olduğunu bilmelidir. Tekrar ediyorum, bu, hikayenin sonu değil.” açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu. Bunun üzerine Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedef alındığını belirtmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını, İsrail'in kuzeyini ve merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu iddia etmişti. (İHA - AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır