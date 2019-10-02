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Netanyahu için kritik süreç başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:31 | Son Güncelleme

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı dosyaya ilişkin bugün dinleme işlemine başlarken, söz konusu sürecin en az 4 gün sürmesi bekleniyor

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başkabakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yer aldığı 3 ayrı dosya nedeniyle avukatlarını dinlemeye başladı.

Batı Kudüs'teki Adalet Bakanlığı binasında gerçekleştirilen dinlemede Netanyahu'nun 10 avukatı hazır bulundu, kendisi ise dinlemeye katılmadı.

Mandelblit'in bugün 4000 numaralı dosyaya ilişkin Netanyahu'nun avukatlarını dinleyeceği, bu dosyaya ilişkin dinlemenin tamamlanmasının ardından yarından itibaren 1000 ve 2000 numaralı dosyaların ele alınacağı belirtiliyor.

Söz konusu dinlemelerin en az 4 gün sürmesi, Başsavcının gerek duyması halinde bu süreyi uzatabileceği ifade ediliyor.

Mandelblit, dinlemelerin ardından hakkındaki rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı dosyalar nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılıp açılmayacağına karar verecek.

İsrail Başsavcısının kararını ne zaman açıklayacağı bilinmezken, yerel basın kararın aralık ayı sonunda açıklanacağını iddia ediyor.

- Netanyahu hakkındaki dosyalar

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor.

Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

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