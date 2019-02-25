Netanyahu için zor hafta

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit'in, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin "kesin olmayan kararını" bu haftanın sonunda ya da gelecek haftanın başında açıklayacağı belirtildi.

İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre, Başsavcı Mendelblit, Netanyahu hakkındaki 1000, 2000 ve 4000 numaralı üç ayrı soruşturma dosyasına ilişkin kesin olmayan kararını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacak.

Başsavcı'nın kesin olmayan kararını bu haftanın sonunda veya gelecek haftanın başında açıklayacağı ifade edilirken, 1000 ve 4000 numaralı soruşturma dosyalarından dolayı Başbakan hakkında dava açılabileceği yönünde görüş bildireceği, 2000 numaralı dosyanın ise kapatılmasına yönelik kesin olmayan kararını paylaşacağı dile getirildi.

- Kesin karar seçimden sonraya kalacak

Hem İsrail kamuoyu hem de muhalefet partileri, Mendelblit'in, Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin kararını uzun zamandır bekliyor. Ancak Mendelblet'in "9 Nisan'da yapılacak erken seçime müdahale ediyor" algısı oluşturmamak için Netanyahu hakkındaki soruşturmalara ilişkin kesin kararını seçimden sonra açıklaması bekleniyor.