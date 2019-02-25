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Netanyahu için zor hafta

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:40 | Son Güncelleme

İsrail'deki Haaretz gazetesi, Başsavcı Avichai Mendelblit'in Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin "kesin olmayan kararını" en geç gelecek hafta başında açıklayacağını yazdı

KUDÜS (AA) - İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit'in, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin "kesin olmayan kararını" bu haftanın sonunda ya da gelecek haftanın başında açıklayacağı belirtildi.

İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre, Başsavcı Mendelblit, Netanyahu hakkındaki 1000, 2000 ve 4000 numaralı üç ayrı soruşturma dosyasına ilişkin kesin olmayan kararını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacak.

Başsavcı'nın kesin olmayan kararını bu haftanın sonunda veya gelecek haftanın başında açıklayacağı ifade edilirken, 1000 ve 4000 numaralı soruşturma dosyalarından dolayı Başbakan hakkında dava açılabileceği yönünde görüş bildireceği, 2000 numaralı dosyanın ise kapatılmasına yönelik kesin olmayan kararını paylaşacağı dile getirildi.

- Kesin karar seçimden sonraya kalacak

Hem İsrail kamuoyu hem de muhalefet partileri, Mendelblit'in, Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin kararını uzun zamandır bekliyor. Ancak Mendelblet'in "9 Nisan'da yapılacak erken seçime müdahale ediyor" algısı oluşturmamak için Netanyahu hakkındaki soruşturmalara ilişkin kesin kararını seçimden sonra açıklaması bekleniyor.

Uzmanlar, Mendelblet'in Netanyahu hakkındaki dosyalara ilişkin kesin olmayan kararını açıklayarak üzerindeki kamuoyu baskısını azaltmayı, kararının kesin olmaması sebebiyle de seçimlere müdahale ediyor imajını ortadan kaldırmayı amaçladığı yorumunu yapıyor.

-Netanyahu hakkındaki soruşturmalar

İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddiasıyla Netanyahu hakkında dört ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, bir dosyada Netanyahu'yu aklarken, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle geçen yıl başsavcılığa göndermişti.

Netanyahu'nun avukatları ocak ayında Başsavcı ile görüşerek soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesi önerisinde bulunmuş ancak Mendelblit, Başbakan hakkındaki soruşturmaya ilişkin kararını seçimden önce açıklamasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirerek bu öneriyi reddetmişti.

İsrail Başbakanı, 4000 numaralı telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında Bezeq şirketine 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu Haaretz Gazetesi israil

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