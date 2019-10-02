Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmelerinde çatlak

KUDÜS (AA) - İsrail'de geçen ay yapılan erken seçimleri önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, koalisyon hükümeti kurmak amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmeye katılmama kararı aldı. Mavi-Beyaz'dan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun gücü paylaşma konusunda "ciddi bir tutum sergilememesi" nedeniyle liderleri Gantz'ın bugün yapacağı görüşmeye katılmaktan vazgeçtiği belirtildi. Açıklamada ayrıca koalisyon görüşmeleri kapsamında Mavi-Beyaz ile Netanyahu'nun partisi Likud'un heyetleri arasında bu sabah yapılacak toplantının da iptal edildiği ifade edildi. Likud'dan yapılan açıklamada ise Mavi-Beyaz'ın ülkeyi üçüncü kez seçime götürmeye karar verdiği iddia edilirken, Gantz'a koalisyon hükümeti kurmak amacıyla Netanyahu ile masaya oturma çağrısı yapıldı. Koalisyon görüşmeleri kapsamında bugün önce Mavi-Beyaz ile Likud heyetlerinin daha sonra da Netanyahu ve Gantz'ın bir araya gelmesi planlanıyordu. - Koalisyon hükümetini kurma görevi Netanyahu'ya verilmişti

İsrail'de 17 Eylül'deki seçimlerde 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimi önde tamamladı. Mavi-Beyaz'ı 32 milletvekiliyle Netanyahu'nun partisi Likud takip ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 13 milletvekili çıkararak meclisin en büyük üçüncü grubu olmayı başardı. Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise 8 milletvekiliyle mecliste yerini aldı. Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ve Birleşik Tevrat Partis 7'şer milletvekili çıkardı. Sol blokta yer alan İşçi Partisi 6 sandalyeye sahip olurken, eski Başbakan Ehud Barak'ın destek verdiği Demokratik Birlik İttifakı 5 milletvekiliyle meclisin en küçük grubu oldu. Bu yıl ikinci kez yapılan genel seçimde hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Bunun üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, meclise giren her partinin heyetleriyle ayrı ayrı görüşmüş ve kimi başbakan olarak önerdiklerini sormuştu.