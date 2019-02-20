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Netanyahu ile Putin görüşmesi ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 14:02 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini belirtildi.İsrailli diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın Moskova’da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin ertelendiği bildirildi.

Netanyahu ile Putin görüşmesi ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini belirtildi.
İsrailli diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın Moskova’da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin ertelendiği bildirildi. Açıklamaya göre, iki lider yarın bir telefon görüşmesi yapacak ve toplantı için yakında yeni bir tarih belirlenecek.
Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin ve Netanyahu’nun Suriye dahil olmak üzere Orta Doğu’daki durumu görüşecekleri belirtilmişti.

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