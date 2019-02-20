Netanyahu ile Putin görüşmesi ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini belirtildi.
İsrailli diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında yarın Moskova’da gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin ertelendiği bildirildi. Açıklamaya göre, iki lider yarın bir telefon görüşmesi yapacak ve toplantı için yakında yeni bir tarih belirlenecek.
Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin ve Netanyahu’nun Suriye dahil olmak üzere Orta Doğu’daki durumu görüşecekleri belirtilmişti.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum