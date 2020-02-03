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Netanyahu, İran ile müzakere önerisini geri çevirmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:37 | Son Güncelleme

Netanyahu, İran ile müzakere önerisini geri çevirmiş

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman'ın ara buluculuğunda İran ile doğrudan müzakere önerisini geri çevirdiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan habere göre, Umman 2013 yılında İsrail yönetimine, Tel Aviv ile Tahran arasında doğrudan müzakere için aracı olmaya hazır olduğunu iletti.

İsimleri açıklanmayan 4 İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde, Umman'ın ara buluculuk önerisinin 16 Haziran 2013'te İran'da yapılan ve mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kazandığı seçimden birkaç hafta sonra geldiği ifade edildi.

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın eski Başkanı Tamir Pardo'nun öneriyi Netanyahu'ya ilettiği ancak İsrail Başbakanı'nın Umman'ın ülkesiyle İran arasında ara buluculuk yapma teklifini geri çevirdiği kaydedildi.

Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a Ekim 2018'de ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve eski Umman Sultanı Kabus bin Said ile görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu İRAN israil Umman

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