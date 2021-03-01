Netanyahu İran'ı İsrail Kargo Gemisine Saldırmakla Suçladı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Pazartesi günü İran'ı Umman Körfezi'nde geçtiğimiz hafta İsrail'e ait bir kargo gemisine saldırmakla suçladı. Henüz açıklığa kavuşturulamayan bir patlama, bölgedeki güvenlik kaygılarını arttırmıştı. Associated Press ajansının haberine göre, iddiasına ilişkin herhangi bir kanıt sunmayan Netanyahu, İsrail kamu yayın kurumu Kan'a, “İran'ın eylemiydi, bu açık. İran İsrail'in en büyük düşmanı. Benim politikamı biliyorsunuz. Savunma yapma konusunda kararlıyım. Tüm bölgede harekete geçiyoruz” dedi. İran ise Netanyahu'nun iddialarını reddetti. Bir İsrail şirketine ait Bahamalar bandıralı Ro-Ro gemisi MV Helios Ray, Cuma günü Ortadoğu'dan Singapur'a doğru yol aldığı sırada meydana gelen patlamayla sarsılmıştı. Gemi mürettebatının patlamada yara almadığı bildirilmiş, ancak Amerikan savunma yetkililerine göre geminin gövdesinin her iki tarafında suyla temas ettiği noktada ikişer delik açılmıştı. Gemi, Pazar günü onarım için Dubai Limanı'na demirledi. Patlama, İran'la gerginliklerin tırmandığı bu dönemde Ortadoğu'daki deniz yollarına ilişkin güvenlik kaygılarının artmasına yol açtı.

Gemideki patlama, 2019 yılı yaz aylarında, ABD ordusunun İran'ı Umman Körfezi'nde birkaç petrol tankerinin gövdesine mıknatısla limpet mayını yapıştırarak saldırmakla suçladığı dönemi akıllara getirdi. Umman Körfezi, dünyanın petrol arzının geçişi için hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı ile Arap Denizi arasında bulunuyor. Tahran, limpet mayını saldırılarının arkasında olduğu iddialarını o dönemde reddetmişti. Cuma günkü patlamanın nedeni henüz anlaşılabilmiş değil. Kargo gemisi, patlamanın rota değiştirmesine neden olmadan önce İran Körfezi'ndeki birkaç limanda taşıdığı motorlu araçları indirmişti. İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, haftasonunda yaptıkları açıklamalarda, gemiye saldırı olarak niteledikleri eylemden İran'ı sorumlu tuttuklarını ima etti. İran’dan Netanyahu’ya suçlama Netanyahu'nun açıklamasına yanıt veren İran ise saldırının arkasında olduğu iddialarını “şiddetle reddettiğini” kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Katipzade, Netanyahu'nun “İran takıntısından muzdarip olduğunu” söyledi ve suçlamaları “korku simsarlığı” olarak niteledi. “İran Körfezi’nin güvenliği İran için son derece önemlidir. Bu gibi suçlamalarla bölgeya korku salmalarına izin vermeyeceğiz” diyen Katipzade, bölgedeki yüm istikrarsızlıkların sorumlusunun İsrail olduğunu söyledi.

Sözcü Katipzade ayrıca İsrail'i 2015 nükleer anlaşmasına zarar vermek amacıyla İran'a karşı son aylarda “bölgede şüpheli eylemlerde bulunmakla” suçladı. Ayrıntıya girmeyen Katipzade, İran'ın buna yanıt vereceğini söyledi, “İsrail, ulusal güvenlik alanındaki yanıtımızın her zaman sert ve net olduğunu çok iyi bilir” dedi. Suriye: “İsrail bir dizi hava saldırısı düzenledi” Öte yandan Suriye devlet medyası, İsrail'in Şam yakınlarında bir dizi hava saldırısı düzenlediği iddiasında bulundu. Habere göre hava savunma sistemleri, İsrail tarafından fırlatılan füzelerin çoğunu bertaraf etti. İsrail medyası ise sözkonusu hava saldırılarının, kargo gemisi saldırısına misilleme amacıyla İran hedeflerine yönelik olduğunu bildirdi. Saldırıları düzenlediğini doğrulamayan İsrail ise daha önceki açıklamalarında, Suriye’deki İran mevzilerine ya da silah devir teslimine karşı askeri önlemler aldığını bildirmişti. İsrail, son yıllarda komşusu Suriye'deki İran hedeflerine yüzlerce kez saldırı düzenledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Suriye'de kalıcı bir İran askeri varlığını kabul etmeyeceğini ısrarla ifade etti.