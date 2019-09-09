HABER

Netanyahu: "İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 21:01 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettiğini açıkladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettiğini ve İran’ın keşifedilen bölgeleri gizlemeye çalıştığını söyledi.

Netanyahu: "İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettik"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettiğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettiğini ve İran’ın keşifedilen bölgeleri gizlemeye çalıştığını söyledi. İran’ın nükleer silah geliştirdiğini ve İnternational Atomic Energy Ageny’nin (IAEA) İran’da bir nükleer reaktörde uranyum bulduğunu belirten Netanyahu, İran’ın nükleer silah geliştirmek için kullandığı gizli bir yer gösterdi. Netanyahu, ülkesinin İran’ın her yerde ve her zaman nükleer silah edinmesini önlemeye devam edeceğini vurguayarak, uluslararası toplumu uyanık olmaya ve nükleer bir silah edinmesini engellemek için İran’a daha fazla baskı yapmaya çağırdı.

Netanyahu:

PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!
Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdıErdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

En Çok Okunan Haberler

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Son dakika: Erdoğan tüm büyükşehir belediye başkanlarını Ankara'ya davet etti

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Bülent Arınç'tan Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

İBB Meclis toplantısında gerginlik! AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

AK Partili ismin sözleri Ekrem İmamoğlu'nu sinirlendirdi

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin Yaşar Okuyan'a verdiği yanıt tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.