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Netanyahu 'İş bitti' dedi, son noktayı koydu! İsrail'de hükümet düşecek mi?

09.05.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de hükümet krizi nedeniyle siyaset çalkalanıyor. Ülkede hükümetin düşmesi olasılığı tartışılıyor. İsrail Başbakanı Naftail Bennett hükümetin korunması amacıyla çabalarını sürdürüyor. Ancak eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İsraillilerin sokağa çıkmaya korktuğunu dile getiriyor. Hükümetin düşmesine kesin gözüyle bakan Netanyahu, Naftali'ye 'İş bitti' diyerek net mesaj verdi.

Netanyahu 'İş bitti' dedi, son noktayı koydu! İsrail'de hükümet düşecek mi?

İsrail Parlamentosunun (Knesset) yaz dönemi açılışının gündeminde geçen ay sağcı bir milletvekilinin desteğini çekmesiyle Meclisteki çoğunluğu kaybeden Naftali Bennett başbakanlığındaki "hükümetin düşmesi" meselesi vardı.

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Naftali Bennet

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Bennett, partisinin grup toplantısında, "Hükümeti ve koalisyonu korumak ve belki de genişletmek için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Siyasi istikrarsızlığın, ülke için sağlıklı olmadığını aktaran Bennett, "Büyük bir terör dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu geminin istikrarlı bir şekilde seyretmesine ve sorumluluk almasına ihtiyacımız var. Koalisyonu güçlendirmek çok önemli." diye konuştu.

"İSRAİLLİLER SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYOR"

Netanyahu ise Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, mevcut hükümetin "derin siyasi kriz" nedeniyle işlevsiz hale geldiğini ve terörle mücadele etmediğini savundu.

Bennett'e seslenen Netanyahu, "Bu iş bitti Naftali. İsrailliler sokağa çıkmaya korkuyor. Başkanlık ettiğin hükümetin, kısa ve yozlaşmış serüveni sona erdi." ifadelerini kullandı.

Likud Partisi lideri ve eski Başbakan Netanyahu'nun, hükümeti düşürmeye ve yeniden erken seçime giderek iktidarı ele geçirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Knesset'te yer alan 120 milletvekili, Bennett hükümeti ile muhalefet partileri arasında yarı yarıya paylaşılıyor.

Times of Israel haber sitesi, Knesset'te 4 sandalyesi olan Birleşik Arap Listesi'nin desteğini çekmesi halinde Bennett hükümetinin çoğunluğunu kaybedeceğini savunuyor olsa da İsrail muhalefetinin hükümeti düşürmesi için hala bazı oylara ihtiyacı olduğu söyleniyor.

İsrail hükümeti, mart ayından bu yana İsraillileri hedef alan saldırıları önleyememekle suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu
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