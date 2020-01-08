Gerilime o ülke de katıldı: Bize saldıran...

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran’n Amerika üslerine yönelik saldırısının ardından açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, İsrail’in Amerika’nın yanında olduğunu söyledi ve “Her kim bize saldırmayı denerse çok sert karşılık görür” dedi.

Netanyahu, Amerika Başkanı Donald Trump’ın arkasında olduklarını söyledi ve Trump’ın sergilediği tavır nedeniyle takdirleri hak ettiğini belirtti. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın kararlı şekilde hareket ettiğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları, sabaha karşı Irak'taki Amerika üslerine düzenledikleri hava saldırısının ardından yaptıkları açıklamada İsrail'i hedef alan ifadeler de kullanmıştı.

İran Dini Lideri Ali Hamaney de bugün yaptığı konuşmada Amerika ve İsrail'in İran'ın düşmanları olduklarını dile getirmişti.

