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Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı

05.11.2024 21:19
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Son dakika: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı

Son dakika: İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Galant'ın görevden alındığı belirtildi.

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"ARAMIZDAKİ GÜVEN SARSILDI"

Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

YİSRAEL KATZ DÜŞÜNÜLÜYOR

Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi.

Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.

Ayrıntılar geliyor
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail netanyahu
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