Netanyahu, İsrail şirketine ait yük gemisindeki patlamadan İran'ı sorumlu tuttu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta Umman Körfezi'nde bir İsrail şirketine ait yük gemisinde meydana gelen patlamadan İran'ı sorumlu tuttu.

Patlama sonucu Suudi Arabistan'dan Singapur'a giden geminin gövdesinde hasar meydana gelmiş ancak ölen ya da yaralanan olmamıştı.

İsrail kamu yayın kuruluşu Kan Radyosu'na konuşan Netanyahu, "Bu bir İran operasyounu. Bu ortada" dedi.

Netanyahu iddiasıyla ilgili herhangi bir kanıt sunmadı.

'İran en büyük düşmanımız'

Netanyahu dün gece kaydedildiği belirtilen açıklamasında İsrail'in misillemede bulunup bulunmayacağı sorusuna "Politikamı biliyorsunuz. İran, İsrail'in en büyük düşmanıdır. İran'ı defetmekte kararlıyım. İran'ı bölgede her yerde hedef alıyoruz" yanıtını verdi.

'Netanyahu'nun İran fobisi var'

İran ise Netanyahu'nun iddiasını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, "Netanyahu'nun İran fobisi var. Bu tür suçlamalarla dikkatleri iç meselelerden uzaklaştırabileceğini düşünüyor. Basra Körfezi ve Umman Denizi bizim güvenlik alanlarımızdır ve panik havası yaymasına izin vermeyeceğiz. İsrail, İran'ın ulusal güvenliği konusunda cevabımızın doğru ve kesin olacağını biliyor" diye konuştu.