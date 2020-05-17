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Netanyahu Kabinesini Parlamentoya Sundu

17.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yeni birlik hükümetini Pazar günü parlamentoya sundu. Böylece ülkede bir yıldan fazla devam eden siyasi belirsizlik de sona ermiş oldu

Netanyahu Kabinesini Parlamentoya Sundu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yeni birlik hükümetini Pazar günü parlamentoya sundu. Böylece ülkede bir yıldan fazla devam eden siyasi belirsizlik de sona ermiş oldu.

Netanyahu bu adımı bir hafta içinde yolsuzluk suçlamaları nedeniyle mahkemeye gitmeye hazırlanırken attı.

Netanyahu’nun seçimdeki eski rakibi Mavi ve Beyaz lideri Benny Gantz’la yaptığı yetki paylaşımı anlaşması İsrail Başbakanı’na Batı Şeria’nın bazı böümlerini işgal etmenin yolunu açıyor.

Sonucu belirleyici olmayan üç seçim sonrası Gantz’la vardığı anlaşma gereği Netanyahu 18 ay daha başbakanlık koltuğunda oturacak ardından da görevi Gantz’a devredecek. Gantz görevi devralana kadar Savunma Bakanı olacak.

Netanyahu parlamentoda yaptığı konuşmada insanların birlik istediğini ve aldığını kaydetti. 70 yaşındaki Netanyahu İsrail’de en uzun süre başbakanlık yapan isim.

Netanyahu ilk olarak 1996’da başbakan oldu. 2009’dan bu yana da üç dönem üst üste bu koltukta oturuyor ve 24 Mayıs’ta yolsuzluk, güveni zedelemek suçlamalarından mahkemeye çıkacak.

İsrail’de yeni kabine 36 bakanla bu alanda rekor kırmış durumda.

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