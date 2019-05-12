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Netanyahu koalisyon görüşmeleri için ek süre isteyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:33 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurmak için Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den ek süre isteyeceği duyuruldu

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümeti kurması için tanınan sürenin dolmasına günler kala Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den ek süre talep edeceği belirtildi.

Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı yeni koalisyon hükümetini kurması için kendisine tanınan sürenin dolacağı 14 Mayıs'tan önce Cumhurbaşkanından koalisyon görüşmeleri için ek süre isteyecek.

Açıklamada, geçen hafta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde artan gerginlik ve geçen ayki Pesah Bayramı tatili nedeniyle Netanyahu'nun koalisyon görüşmelerini tamamlayamadığı ifade edildi.

İstenecek bu ek sürenin ardından Netanyahu'nun en geç 28 Mayıs'ta yeni koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.

Rivlin, geçen ay yapılan genel seçimlerde meclise girmeyi başaran partililere, kimin liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer almak istediklerini sormuş, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran sağcı partilerin tamamının Netanyahu'yu tercih etmeleri üzerine yeni koalisyon hükümetini kurma görevini 17 Nisan'da İsrail Başbakanına vermişti.

İsrail'de yasalar gereği Cumhurbaşkanın koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdiği kişiye 28 gün süre tanınıyor ancak bu görevi üstlenen kişiye istemesi halinde iki hafta ek süre veriliyor.

Söz konusu kişi, bu ek sürede de koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa Cumhurbaşkanı koalisyon hükümetini kurmaya yakın olan ikinci adaya bu görevi devrediyor. Ancak bu kişin 4 haftada koalisyon hükümetini kurması gerekiyor ve ek süre verilmiyor.

Koalisyonu kurmakla görevlendirilen ikinci kişi de tanınan süre içerisinde bunu başaramazsa ülkede yeniden seçime gidiliyor.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde Netanyahu'nun partisi az bir farkla yarışı önde tamamlayarak 120 sandalyeli meclise 35 milletvekili göndermiş ancak tek başına iktidara gelebilmek için gerekli sayı olan 61'e ulaşamamışı. Öte yandan Likud'un başını çektiği sağ partilerin meclisteki sandalye sayısı 65 olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil

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