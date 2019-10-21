Netanyahu koalisyon hükümetini kuramadı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade etti.

Netanyahu yayınladığı video mesajda, koalisyon kurması için tanınan sürenin dolmasına 2 gün kala yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade ettiğini belirtti.

İsrail halkın geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti istediğini, İsrail'in de buna ihtiyacı olduğunu dile getiren Netanyahu ancak tüm çabalarına rağmen bu konuda başarılı olmadığını ifade etti.

Geniş katılımlı ulusal birlik hükümetinin kurulamaması nedeniyle Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı suçlayan Netanyahu, "Son birkaç haftada Benny Gantz'ı müzakere masasına getirmek için tüm çabayı gösterdim ama maalesef o (Gantz) bunu her defasında reddetti." ifadesini kullandı.

- Rivlin Gantz'ı görevlendirecek

Netanyahu'nun kararının ardından kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyonu kurma görevini Gantz'a vereceğini duyurdu.