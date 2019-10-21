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Netanyahu koalisyon hükümetini kuramadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 21:16 | Son Güncelleme

Koalisyonu kurmak için gerekli desteği bulamayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e geri verdiğini açıkladı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade etti.

Netanyahu yayınladığı video mesajda, koalisyon kurması için tanınan sürenin dolmasına 2 gün kala yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade ettiğini belirtti.

İsrail halkın geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti istediğini, İsrail'in de buna ihtiyacı olduğunu dile getiren Netanyahu ancak tüm çabalarına rağmen bu konuda başarılı olmadığını ifade etti.

Geniş katılımlı ulusal birlik hükümetinin kurulamaması nedeniyle Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı suçlayan Netanyahu, "Son birkaç haftada Benny Gantz'ı müzakere masasına getirmek için tüm çabayı gösterdim ama maalesef o (Gantz) bunu her defasında reddetti." ifadesini kullandı.

- Rivlin Gantz'ı görevlendirecek

Netanyahu'nun kararının ardından kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Rivlin, koalisyonu kurma görevini Gantz'a vereceğini duyurdu.

Rivlin'den görevi aldıktan sonra Gantz'ın koalisyon hükümetini 28 gün içerisinde kurması gerekiyor. Gantz da hükümeti kurmayı başaramazsa İsrail'de son bir yıl içerisinde üçüncü kez erken seçim kararı alınması bekleniyor.

İsrail'de 17 Eylül'deki seçimlerde 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimi önde tamamladı.

Mavi-Beyaz'ı 32 milletvekiliyle Netanyahu'nun partisi Likud takip ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 13 milletvekili çıkararak meclisin en büyük üçüncü grubu olmayı başardı.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise 8 milletvekiliyle mecliste yerini aldı.

Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ve Birleşik Tevrat Partis yedişer milletvekili çıkardı.

Sol blokta yer alan İşçi Partisi 6 sandalyeye sahip olurken, eski Başbakan Ehud Barak'ın destek verdiği Demokratik Birlik İttifakı 5 milletvekiliyle meclisin en küçük grubu oldu.

Bu yıl ikinci kez yapılan genel seçimde hiçbir parti, 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil seçim

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