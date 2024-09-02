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Netanyahu köşeye sıkıştı! Sokaklar yangın yeri, genel grev başladı... İsrail ayağa kalktı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.09.2024 09:57
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Dün İsrail ordusu, Hamas tarafından 7 Ekim'deki saldırıda esir alınanlardan 6 rehinenin cesedine ulaşıldığını duyurdu. İsrailliler rehinelerin öldürüldüğü haberini aldıktan sonra Başbakan Netanyahu'ya büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Ülke çapına yayılan gösteriler sabah saat 07.00 itibarıyla başlayarak tüm ülkeye yayıldı. Sokakların yangın yerine döndüğü İsrail'de işçi sendikaları da greve gitti.

Netanyahu köşeye sıkıştı! Sokaklar yangın yeri, genel grev başladı... İsrail ayağa kalktı

7 Ekim tarihinde Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda 1200 kişi hayatını kaybetmiş, 251 kişi ise rehin alınmıştı. Sürecin başından bu yana rehinelerin kurtarılması üzerine çabalarda bulunan İsrail cephesi bu süreçte başarılı olamadı. 6 rehinenin cesedinin ele geçirilmesi sonrası İsrail halkı büyük protesto için organize olmaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ortalıkta görünmüyor...

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6 REHİNENİN CESEDİ BULUNDU

İsrail, Hamas’ın 7 Ekim saldırısının ardından Gazze’de tuttuğu rehinelerden altısının cesedine ulaştığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, cesetlerin Cumartesi günü Refah bölgesindeki bir yeraltı tünelinde bulunduğu belirtildi. Ordu, rehinelerin isimlerini Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi ve Uzman Çavuş Ori Danino olarak açıkladı.

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Ordu sözcüsü Daniel Hagari, rehinelerin, cesetlerin bulunmasından kısa süre önce Hamas tarafından öldürüldüğünü belirtti.

BBC'de yer alan habere göre, Gazze’de rehin tutulan insanların ailelerini temsil eden Rehine Aileleri Forumu isimli grup, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “ulusa seslenerek rehinelerin sorumluluğunu üstlenmesini” talep etti.

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Grup yaptığı açıklamada “Anlaşmanın imzalanmasındaki gecikme onların ve diğer pek çok rehinenin ölümüne neden oldu” dedi.

Öfkeli rehine yakınları İsrail genelinde grev çağrısı yaparken, akşam saatlerinde son yılların en büyük gösterilerinden biri düzenlendi. 435 bin nüfuslu başkent Tel Aviv'de sokağa dökülenlerin sayısı 300 bini buldu.

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NETANYAHU ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre, İsrail tarihinin en sağcı hükümetini kuran ve kabinesinde birden fazla faşist bakan bulunan Başbakan Netanyahu, Hamas'ın ABD'nin ateşkes teklifini kabul etmesine rağmen masaya sürekli yeni şartlar getirerek aylardır ateşkese ayak diriyor.

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CNN International'a konuşan bir yetkili ise, Netanyahu'nun ülke çapına yayılan devasa gösterilerden endişe duyduğunu söyledi.

SOKAKLAR YANGIN YERİ, GENEL GREV BAŞLADI...

İsrail'de bir ateşkes ve takas anlaşması isteyen rehine yakınlarının talebiyle bu sabah genel grev başladı. Ülkenin en büyük işçi sendikası Hisdatrut ve Tel Aviv belediyesi greve katılıyor.

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Histadrut Başkanı Arnon Bar David, pazartesi sabahı itibarıyla İsrail ekonomisinin tamamının genel greve gideceğini açıkladı. Sendika başkanı, "Sarsılması gerekenleri ancak bizim müdahalemizin sarsabileceği sonucuna vardım. Anlaşma sağlamak zorundayız. Anlaşma her şeyden önemli" dedi.

İsrail'de bu sabah 07.00 itibarıyla başlayan genel grevde Tel Aviv, Batı Kudüs ve Hayfa'da raylı sistemler çalışmayacak, büyük otobüs şirketleri Egged, Dan ve Metropolin'e ait araçlar gün boyunca yollarda olmayacak.

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Grev bölgelerinde ana okulları bile kapalı, ilk ve orta okullar yarım gün açık olacak. Hastaneler ve sağlık ocakları yalnızca acil hastalara hizmet verecek.Sabah 08.00'den itibaren İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv'in Ben-Gurion Havalimanı'ndan herhangi bir uçak havalanmayacak.

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İsrail'deki bütün büyük bankalar grevde, büyük alışveriş merkezleri de bugün kapalı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas netanyahu
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